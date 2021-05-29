國際賽最後一役！黃亭茵積極備戰2022年亞運　盼不留遺憾

5年前的5月6日，在World Tour級別的中國環崇明島多日賽，黃亭茵以黑馬姿態擊敗Hosking、Kirchmann等知名頂尖好手，勇奪單站冠軍，隔兩天再下一城，外加總成績第2名作收，創下台灣前無古人的非凡成就，震驚國際車壇，並吸引了9支一級職業車隊爭搶網羅。

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5年後的生日前一刻，亭茵回顧18年來的選手生涯，分享了她的心路歷程:『我在這項運動上我已經付出了我的全部，包含家庭、朋友、情感、甚至是休閒娛樂，以往為了成績我會拚盡全力，現在因為二年疫情，讓我放慢腳步從新回顧這一路走來的日子後，找到「精緻化的訓練方式」，現在我將放手一搏，為自己再努力一次。』

疫情下大家不得不停下來，以往所有慣性都改變的日子，你改變了嗎? 你在疫情中是驚恐害怕?還是停下來重新思考人生的方向?還是己經找到方向準備再出發?! 台灣自行車粉紅小鋼砲黃亭茵在生日前的分享，也許可以讓我們大家一起珍惜現在!找到正面的力量!

效力於Bryton美利達車隊，最早期成名之戰於2007年澳洲青年奧運會奪得二金三銀，並打破大會紀錄及亞洲青年紀錄；2007同年八月墨西哥世界青年錦標賽，黃亭茵以35”256在女子五百公尺個人計時賽奪銀，並且打破世界青年紀錄，創下臺灣自由車運動在國際賽事最佳成績。；2015年亞錦賽勇奪四金，並勇奪環沖繩國際公路賽金牌。2016年環崇明島自行車賽獲得兩個單站冠軍、總成績排名第二，也因為這場賽事讓亭茵名聲大噪，世界排名從53躍升到39，2016也成為國內第二位拚進奧運(里約奧運)自由車參賽資格的選手。2018 年第 18 屆雅加達亞運的場地賽中獲得女子個人全能賽亞軍、女子 3 公里個人追逐賽季軍！曾短期加盟 Servetto Footon參加 2016 環義女子賽。不僅創下國內首位加入一級車隊的選手，也成功達到自行車生涯高峰。

迎向選手生涯的最後一役 從前拼命三郎的心態已然蛻變

▲黃亭茵彰化經典百K騎乘照。（圖／美利達提供）

因為疫情的關係，所有的時間及訓練都被迫暫停，國訓中心所有的選手都只能待在室內做些簡單的體能，面對這樣的轉變，亭茵也懂得把腳步放慢及心情放鬆，不會像之前一定要把每個課表及強度做多做滿；現在反而是追求一種『精緻化』的訓練-視身體狀況去調整課表，以及讓身心能有更多休息的方式，因此對於備戰2022年亞運有了不同的思維。

『我曾經為了達到父母、教練的要求把自己練到精神崩潰、肌肉緊繃，彷彿有一個瓶頸在困住著我。或許是年紀也或許經驗使我改變，現在的我不在追求快速或是以量取勝，而是更加注重訓練的品質與精緻度，該放鬆休息就讓身心放鬆，該訓練時讓自己呈現最佳狀態，這就是我調適自己的最佳方法。』

備戰2022年亞洲運動會國際正式錦標賽最後一役 同時思考未來

▲黃亭茵歡慶生日。（圖／美利達提供）

今年到明年最主要目標是放在全運會以及亞運奪牌，目前在亞運項目中是以公路賽和場地賽為主，基於技術及體能考量，未來會集中一個項目培訓。目前最緊張的是6月底公告的奧運資格，最後一役我希望我不留遺憾，傾盡全力奮力一搏。假使真的因為疫情導致亞運無法參賽甚至全運無法照常比賽，『對於已經30的我，應該會褪下選手的戰袍，轉戰教練職位或從事與運動相關的產業。』

從前亭茵是個可愛倔強的女孩，楊教練曾說：『亭茵的夢想就是當天上的星星啦、當公主啦～還有環遊世界啦！』這些都是她心中所想，這麼可愛的她能變成鐵血無私的教練?還是以愛的教育出發的教練呢？

『當學生犯錯我會給他最大的寬恕，但犯到我的底線我一定不手軟，但也希望成為一個可以傾聽孩子內心的聲音並給他們尊重的教練。在訓練上也不一定會把他們逼到極限，而是引導他們對於這項運動的熱情及企圖心是不是一直都在。培養自我管理的責任心，希望這些學生未來即使不再繼續練自行車，也可以在各行各業成為有能力的人。

雖然現在己經在帶楠梓高中的學生，但從選手轉變教練的身分說實話我還在學習中，特別是現在的年青選手都會自己到網路找出許多科技化的方式，另一方面人才發掘不易及環境觀念的改變，也讓自己決定要再進修充實自己，目前以鎖定高雄的研究所為主。』

在生日直播中，意外的出現二位學妹帶來的精美蛋糕，最讓她驚喜的是美利達董事長曾崧柱的親筆賀卡，亭茵唸著生日賀卡『感謝妳的堅持讓這個環境更加美好，願妳所有的夢想甜美，天天都有好事發生!』感動不已。

『對於初出茅廬沒人能想到我能騎到哪裡，但美利達一直信任著我陪伴著我，給予長期的照顧，沒有美利達就沒有現在的黃亭茵，如果說全世界最愛我的是我的家人，那全世界最懂我的就會是美利達。連小地方都很貼心做到讓我開心，2021年客製化的Scultura（斯特拉），也以我最愛的粉色系上色，不只要我拚出好成績，全球唯一一台的車子也讓我成為最美的焦點。』