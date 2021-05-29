好市多防疫超全面！5店員「背袋巡邏」狂消毒 3千客讚翻
台灣疫情依舊嚴峻，三級疫情警戒也將維持到6月14日，多數公共場所也都開始實施實聯制。民眾為了減少出門次數，也會前往賣場一次購買大量物資，但消毒作業與人流管制也顯得特別重要。就有民眾到美式賣場「好市多Costco」時目睹，現場工作人員「背袋巡邏」確實全面消毒的畫面，更讓3千人狂讚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-29 20:44:02
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，他日前到賣場內一看，就發現賣場至少有5位員工，在購物區巡邏、消毒，除了冷藏櫃的把手外、結帳區、推車等等都沒漏掉。
這樣的畫面也不禁讓他感慨「其他賣場頂多只有購物車，很多連購物車都不會消毒」，認為好市多的消毒作為相當確實。不少網友也紛紛回應「台南好市多也是這樣消毒，那天進去迅速拿完需要的東西結帳時就看到很多人在消毒，大家都在為防疫努力」、「這樣消毒，真的很貼心」、「這個我有看到，覺得很用心」、「沒看到，不代表沒有做，感謝賣場人員的付出」、「好市多消毒做的真的很好，會用紙巾擦過就換新的紙巾，而不是用一條抹布擦到底」。
另外也有人呼籲「非必要當然是少去，要去就辛苦一點做好消毒，保護自己也保護別人」、「其實很多商店都可以比照參考辦理，因為還是很多人防疫觀念不好」。（編輯：潘毅）
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