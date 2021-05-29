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疫情期間網購貨送不完！物流主管見「客訴」嘆：請別為難

▲有物流主管分享物流業的現況，又見到民眾「客訴」貨物送太慢，忍不住大喊「請別為難」。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有物流主管分享物流業的現況，又見到民眾「客訴」貨物送太慢，忍不住大喊「請別為難」。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 21:40:10｜2021-05-29 21:42:39

台灣近期本土疫情嚴峻，三級疫情警戒更持續至6月14日，這也讓不少人轉而使用網購，避免出門增添感染風險。不過就有物流主管分享物流業的現況，又見到民眾「客訴」貨物送太慢，忍不住大喊「請別為難」。

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一位物流主管在臉書《爆怨2公社》上發文提到，「疫情期間不少物流業者，以及各物流運將都很努力再幫各位做配送，但在疫情期間主要以『防疫物資』配送為原則，一堆人根本不知道現在物流到底有多扯，貨根本送不完」。

不過卻有民眾傳來客訴，表示自己訂購的貨物過了7天都沒到，更忍不住大罵網購業者「詐欺嗎？」而網購業者也只能無奈向物流業者反應提醒。

▲有物流主管分享物流業的現況，又見到民眾「客訴」貨物送太慢，忍不住大喊「請別為難」。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有客人網購過了7天沒拿到，忍不住客訴，卻讓原PO忍不住感慨。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
原PO也忍不住感慨「無法出門、少出門只能網購但不是要責備消費者，只是物流業的運將大哥要先配送防疫物資為優先，何況各區也有『大量防疫物資』要收件，運將大哥們也有眷屬、家人，他們也是冒高風險的在服務，請不要為難、嫌棄他們。運將大哥們也都隨身攜帶酒精、口罩等，讓各位能安安全全的拿到購買貨件，時間上或許不如預期，但希望能以『重要性』來考量，現在狀況不要說自己是消費者了，他們真的很辛苦！」

不少網友看完後也紛紛回應，「物流真的辛苦了，我們公司就是做網購的，訂單一堆，光是每天收到的留言的都是問今天會出貨嗎？」「買家在這時候的確要多一點同理心，同時間賣家接收的訊息可能幾百條」、「我也贊同，本人的兒子也是在物流公司上班，每天到很晚才能回家，口罩必備品，酒精他說放車上每天噴好多次，他也怕被傳染，希望大家能互相體諒尊重」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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