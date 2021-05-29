疫情期間網購貨送不完！物流主管見「客訴」嘆：請別為難

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不過卻有民眾傳來客訴，表示自己訂購的貨物過了7天都沒到，更忍不住大罵網購業者「詐欺嗎？」而網購業者也只能無奈向物流業者反應提醒。
原PO也忍不住感慨「無法出門、少出門只能網購但不是要責備消費者，只是物流業的運將大哥要先配送防疫物資為優先，何況各區也有『大量防疫物資』要收件，運將大哥們也有眷屬、家人，他們也是冒高風險的在服務，請不要為難、嫌棄他們。運將大哥們也都隨身攜帶酒精、口罩等，讓各位能安安全全的拿到購買貨件，時間上或許不如預期，但希望能以『重要性』來考量，現在狀況不要說自己是消費者了，他們真的很辛苦！」
不少網友看完後也紛紛回應，「物流真的辛苦了，我們公司就是做網購的，訂單一堆，光是每天收到的留言的都是問今天會出貨嗎？」「買家在這時候的確要多一點同理心，同時間賣家接收的訊息可能幾百條」、「我也贊同，本人的兒子也是在物流公司上班，每天到很晚才能回家，口罩必備品，酒精他說放車上每天噴好多次，他也怕被傳染，希望大家能互相體諒尊重」。（編輯：潘毅）
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