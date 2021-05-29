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北市醫師工會發文　指聯醫仁愛院區確診重症爆量

▲北市醫師工會發文，指聯醫仁愛院區確診重症爆量（圖／臺北市醫師職業工會）
▲北市醫師工會發文，指聯醫仁愛院區確診重症爆量（圖／臺北市醫師職業工會）

中央社

2021-05-29 22:46:10

（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市醫師職業工會，指北市聯醫仁愛院區新冠肺炎重症爆量，需要呼吸器的病患因加護病房已滿，只能在普通病房治療；急診在最嚴重曾有14床確診，卻無法住院。

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台北市醫師職業工會在臉書發文表示，衛福部已在近期規劃雙北急重症新冠肺炎患者的備援方案，但醫療量能嚴重超載的台北市立聯合醫院未入列。

工會表示，聯醫仁愛院區的收治現況，在15日時只收治15床確診病患、無人入住加護病房、無人需要使用呼吸器（插管），只有不到5床病患需要額外使用氧氣供應。

但到了今天，仁愛院區已收治總共65床病患，24床需要使用呼吸器，24床之中更有13床使用呼吸器的個案，因加護病房量能已滿，只能在普通病房繼續治療，之中更有些合併洗腎需求等其它極重症個案無法入住加護病房。

工會指出，在急診的部分，過去一週最嚴重時，甚至有14床確診病人在急診待床無法住院，其中7床需額外供應氧氣，3床需立刻插管住院或轉院。

在護理師方面，15日時約主要由5名呼吸器照顧經驗豐富的護理師負責輪值專責病房；今天擴大到約62名護理師負責輪值，其中卻只有8名護理師具呼吸器照顧的足夠經驗。

工會表示，仁愛院區從人力到呼吸器的數量都嚴重不足，可能就是目前雙北許多醫院、乃至未來全台各層級醫院的縮影。

工會呼籲，主管機關應盡速徹底評估轄下各醫療院所的量能。應將病患送往在急診待床時間最短的醫療院所；在病患到達急診後，若病情變化迅速但該院卻無法負荷時，不應再由各院急診自行靠著人脈或讓市民自行四處聯絡、拜託其他醫院，衛生局應建立統一的轉送機制，也能降低確診個案在急診群聚所帶來的感染控制風險。（編輯：張銘坤）1100529

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