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柯文哲為空床數痛批中央　陳時中：粗暴言論「大可不必」

▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-30 15:07:18｜2021-05-30 16:23:21

台北市長柯文哲日前痛批，中央公布北市還剩空床682床，這是「阿搭馬孔固力(頭殼壞掉)」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）回應，不應用粗暴言論來回應，這樣大可不必。

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柯文哲29日表示，病床數的問題已經變成口水戰，「我如果今天還在台大醫院當柯P，石崇良（衛福部次長）在當急診室醫師，你敢講那種幹話，我早就病例砸過去，鬼扯！」不是一人一室政策後，病床數就自動乘2，房間轉換也要時間，他親自去視察北榮把病房轉成專責病房，都要時間，中央官員不要坐在辦公室吹冷氣、看報表，「雙北的醫療狀況你不清楚嗎？」

對此，陳時中今回應，「很多事情用粗暴的話來評論，這樣大可不必」，這時候是要中央與地方合作抗疫，但他們也不會因為這樣言論，就讓中央與地方就有嫌隙。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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