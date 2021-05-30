柯文哲為空床數痛批中央　陳時中：粗暴言論「大可不必」

北市還剩空床682床，這是

「阿搭馬孔固力(頭殼壞掉)」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）回應，不應用粗暴言論來回應，這樣大可不必。

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柯文哲29日表示，病床數的問題已經變成口水戰，「我如果今天還在台大醫院當柯P，石崇良（衛福部次長）在當急診室醫師，你敢講那種幹話，我早就病例砸過去，鬼扯！」不是一人一室政策後，病床數就自動乘2，房間轉換也要時間，他親自去視察北榮把病房轉成專責病房，都要時間，中央官員不要坐在辦公室吹冷氣、看報表，「雙北的醫療狀況你不清楚嗎？」

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）