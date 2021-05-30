疫情拉緊報、疫苗短缺　趙少康：陳時中不下台疫情不會好

新冠肺炎疫情在全台灣持續蔓延，與幾個月前幾乎無本土確診案例的情況相差甚遠。現在外界也開始有批評中央政府與防疫指揮官陳時中的聲浪。對此中廣董事長趙少康就發表聲明，不僅批評中央對於疫苗相關進口政策，袒護國產疫苗外，更直言疫情破口的「3+11」決策，是陳時中在爭功諉過、推託責任給副手；最後趙少康更強調「陳時不下台，疫情不會好。」





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趙少康表示，陳時中說他超前部署了一年4個月，但疫情真的來了，一個禮拜就破功，缺這個、缺那個，什麼都缺，「他除了吹牛，其實什麼也沒做。」趙少康說，台灣還因此被時代雜誌譏笑成「全世界最會吹牛的防疫」。





趙少康強調，陳時中不但不做，還不准別人做，不准彰化縣普篩、不准機關學校公司自行快篩、不准金門嚴守機場關卡、不准南投縣自購疫苗、不准大陸捐疫苗；「看來他也打算不准郭台銘捐贈BNT疫苗，不准佛光會捐贈嬌生疫苗。」趙少康說，不過看來疫苗不難買，只有蔡英文、陳時中買不到。





趙少康直言，星期五在立法院，陳時中居然跟立委們說放寬「3+11」的決策會議是副指揮官陳宗彥當主席決定的，陳宗彥也唾面自乾顧左右而言他不敢否認，結果被踢爆，決策根本是陳時中自己在4月13日CDC的會議拍板決定。真相曝光，陳時中發現不能再狡賴下去，只好在今天的記者會公開承認陳宗彥沒有參加決策會議。





趙少康批評，這麼大的事情，陳時中居然膽敢公然向立委說謊，試圖擺脫自己縱放病毒的責任，光憑欺騙國會這一項罪名，他就應該下台，在美國還要被追訴判刑。而且爭功諉過，推託責任給副手，實在很丟臉。





趙少康最後直言，陳時中不下台，蔡英文要負責。蔡英文說她支持陳時中，要做陳時中的督軍，他們受到政治利益及意識形態的綑綁，根本沒有把防疫及人命放在最優先。蔡英文怎麼對得起投票給她的選民。









