病房兩人一室、放寬人員津貼　指揮中心3措施增醫療量能

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另外，近期調整醫療專責病房中，有傳出病人不願配合。石崇良呼籲，病人應配合相關措施，讓醫院能容納更多人病人，而可出院者則請配合出院；同時，中央也聯繫交通部，將提供醫院防疫計程車，讓出院病人能夠到家中自行自主健康管理或是居家隔離。
在人力部分，石崇良提出，指揮中心也放寬人員津貼計算標準，只要投入照顧的醫護人都算數，每人每班為1萬元，且沒有人數限制。
在救護車部分，石崇良表示，以往救護車以就近就醫為原則，難免會造成重災區醫院人力與病房爆滿，因此做了調整，首先是需使用氧氣的病人，按照順位或先分派到一般專責病房，第二輪會到備援醫學中心（南送機制），第三順位則是回到北區備援醫學中心；如果是需要呼吸器病人，第一順位送到重度極重度急救醫院，其次是南部急救責任醫院，第三順位是北部重度及急救責任醫院；請民眾體諒醫院有收至限制，另外也讓中南部醫學中心建立綠色通道，互相支援，來做病人調遣；至於這中間的轉診救護車費用，全由指揮中心來支應，請醫院有轉診需要，就直接轉診，屆時指揮中心會撥到地方政府在撥到醫療中心。
最後，在加強居家隔離者的照顧，石崇良指出，昨日已開始示範計畫，居家隔離病人會發放指尖血氧機，指揮中心也採購1.5萬血氧機，預計會在6月2日送到地方衛生局，配給給居家隔離的病人，雙北也有提供給高風險的病人；另外，急診醫學會也提供線上檢傷平台給民眾，昨天先在新北市合作示範，如果在居家檢疫者有需要可以使用，如果需要就醫就會連絡到衛生局，以安排就醫程序。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。