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病房兩人一室、放寬人員津貼　指揮中心3措施增醫療量能

▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-30 15:09:19｜2021-05-30 16:23:51

為因應本土疫情，中央流行疫情指揮中心今（30）宣布，專責病房即日起將採兩人一室，並放寬人員津貼計算標準，同時救護車後送機制將改善。

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衛福部次長石崇良表示，專責病房部分經過指揮中心特別了解，即日起所有專責病房以兩人一室，如果醫院空間硬體有限制，就應該再加開專責病房，應該要達到急性專責一般病房的十分之一，在健保匡列這塊如果收治不是COVID-19病人，健保不予給付，如果醫院無法達標，將列入醫院評鑑，無法達標要撤銷醫學中心資格。

另外，近期調整醫療專責病房中，有傳出病人不願配合。石崇良呼籲，病人應配合相關措施，讓醫院能容納更多人病人，而可出院者則請配合出院；同時，中央也聯繫交通部，將提供醫院防疫計程車，讓出院病人能夠到家中自行自主健康管理或是居家隔離。

在人力部分，石崇良提出，指揮中心也放寬人員津貼計算標準，只要投入照顧的醫護人都算數，每人每班為1萬元，且沒有人數限制。

在救護車部分，石崇良表示，以往救護車以就近就醫為原則，難免會造成重災區醫院人力與病房爆滿，因此做了調整，首先是需使用氧氣的病人，按照順位或先分派到一般專責病房，第二輪會到備援醫學中心（南送機制），第三順位則是回到北區備援醫學中心；如果是需要呼吸器病人，第一順位送到重度極重度急救醫院，其次是南部急救責任醫院，第三順位是北部重度及急救責任醫院；請民眾體諒醫院有收至限制，另外也讓中南部醫學中心建立綠色通道，互相支援，來做病人調遣；至於這中間的轉診救護車費用，全由指揮中心來支應，請醫院有轉診需要，就直接轉診，屆時指揮中心會撥到地方政府在撥到醫療中心。　

最後，在加強居家隔離者的照顧，石崇良指出，昨日已開始示範計畫，居家隔離病人會發放指尖血氧機，指揮中心也採購1.5萬血氧機，預計會在6月2日送到地方衛生局，配給給居家隔離的病人，雙北也有提供給高風險的病人；另外，急診醫學會也提供線上檢傷平台給民眾，昨天先在新北市合作示範，如果在居家檢疫者有需要可以使用，如果需要就醫就會連絡到衛生局，以安排就醫程序。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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