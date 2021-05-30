三級警戒太難忍？他喊「快受不了」 網戰翻： 長期痛苦
新冠疫情爆發至今已逾一年之久，而台灣則是到近一個月突然大爆發，國內防疫等級至今也已來到3級階段，尤其雙北成為重災區，台北市在短短2週內確診數飆破2千3百人。近日就有網友在網路上表示「三級警戒會不會太難忍？」更表示「再延下去可能會受不了」，沒想到卻讓網友們戰翻，直言「根本長期痛苦」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-30 10:17:18
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家還可以忍受三級警戒多久阿？」的文章表示，「因為臺灣最近疫情嚴峻了一點，所以開始了三級警戒，大家覺得你們還可以忍受多久阿？雙北已經很久了，如果6／14以後繼續延，應該很多人受不了吧！」原PO更直言「我在中部比雙北晚，我都覺得再延下去，可能我會受不了說」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
有網友表示「已經無法忍」、「忍不住了，快四級吧」、「好不容易面試錄取本來這周要開始工作，現在延後報到到不知道什麼時候」、「沒有疫苗，要三級多久有多久」，但也有網友認為「如果持續嚴重，不忍你能怎樣？還是你更喜歡四級？」、「就算沒三級，但不安全我也不敢出門啊」、「實際上是會繼續忍，但真的覺得很麻煩」、「很難熬，但一想到嚴重性，就忍得住了」。
但大多數人覺得「進入4級可長痛不如短痛」，「希望盡快進入4級，分流居家上班根本沒有落實，而且同事一堆防疫白痴，超怕被他們雷到，提心吊膽上班真的覺得很煩，有夠累」、「希望直接4級，長痛不如短痛」、「不四級痛一下，三級一直抽，就是長期的痛苦」。（編輯：王柏文）
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