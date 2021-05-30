直播／企業捐疫苗得由政府出面簽約？陳時中下午2時說明
國內本土疫情延燒，5月15日至今累計本土確診破6千例，而打疫苗則被視為控制疫情的最終解方，但目前台灣所持有的疫苗數量仍不及國人及醫護使用，鴻海創辦人郭台銘宣布要與永齡基金會合資購買國外疫苗，但中央流行疫情指揮中心強調要由中央政府與原廠簽約採購及統籌分配執行，連郭台銘都認為有難度，而這是否人讓企業因此打退堂鼓？指揮中心指揮官陳時中將於今（30）日下午2時召開記者會，一起透過《NOWnews今日新聞》直播鏡頭來關心最新疫情及疫苗政策。
記者顏真真/台北報導
2021-05-30 14:00:00
根據指揮中心昨日公布的統計，截至目前國內累計47萬0287例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含42萬6,915例排除），其中7806例確診，分別為1133例境外移入，6620例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另20例（案530、1589、1591、1676、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726、5841、7096）移除為空號。確診個案中99例死亡。
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