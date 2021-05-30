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莫德納網站查無來台疫苗批號？指揮中心：歐洲原廠進口

▲15萬劑莫德納疫苗由華航CI5556、波音747貨機載運，在5月28日下午4點32分降落桃園機場。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）
▲15萬劑莫德納疫苗由華航CI5556、波音747貨機載運，在5月28日下午4點32分降落桃園機場。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者顏真真/台北報導

2021-05-30 11:35:42

首批15萬劑莫德納武漢肺炎疫苗在5月28日運抵台灣，目前正進行檢驗審查，但有網友質疑在美國莫德納網站查無這批來台疫苗的批號。對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今（30）日表示，國際疫苗廠會在全球設廠，也會因應各地需要有不同的標示，網友查詢的網站是美國莫納德網站，台灣使用的疫苗則是歐洲廠生產的疫苗，是跟歐洲訂購的疫苗，當然不適宜在美國網站查詢。他強調：「我們購買提供疫苗絕對是一個安心可靠來源清楚的疫苗」。

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周志浩說明，國際疫苗廠會在全球設廠，並因應各地需要會有不同的標示，例如在美國購買的疫苗，在標示上只有批號及生產日期，而在台灣使用的疫苗是在歐洲廠生產的疫苗，有很清楚產品批號及有效日期，也跟美國使用的疫苗標示不一樣。

他指出，因為我們是跟歐洲訂購的疫苗，所以在美國就查不到了，網友所查詢的網站是美國的莫納德網站，提供在美國施打疫苗者查詢，因此台灣所施打的疫苗，當然，不適宜在這網站查詢。

周志浩也強調，我們所購買的疫苗都是直接找原廠購買的疫苗，很注重運送、儲存條件的把關，因此，由我們購買提供疫苗絕對是一個安心可靠、來源清楚的疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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