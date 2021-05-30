96歲嬤要留疫苗給年輕人施打　蔡壁如：政府為何不買足？

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，北台灣首當其衝，不僅醫療量能趨於緊繃，疫苗也持續處於缺乏的情況。民眾黨立委蔡壁如今（30）日上午就在臉書PO文，表示日前去拜訪一位96歲的老婦人，家人表示老婦身體狀況不佳，不過老婦人仍強調自己不會去打疫苗，希望能留給年輕人使用，也不經讓她納悶：疫情這麼嚴重，我們的政府為什麼不願意進足夠的疫苗，好讓每個人都可以打得到，免除民眾的恐慌？





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蔡壁如表示，日前接獲老婦人的家人陳情，這幾天血氧濃度甚至掉到七十幾，兒孫們相當緊張，所以希望請她去幫阿嬤做快篩。不過到了家中，阿嬤倒是一派樂觀，強調自己已經96歲，明天會發生什麼事情，都無所謂了。





蔡壁如強調，雖然阿嬤的快篩結果出來是陰性，不過她也直言自己不會去打疫苗，「因為已經96歲了，她要把她的這一劑疫苗留給年輕人使用。」蔡壁如說，阿嬤也向她表達納悶，疫情這麼嚴重，我們的政府為什麼不願意進足夠的疫苗，好讓每個人都可以打得到，免除民眾的恐慌呢？



