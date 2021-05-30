國產疫苗沒做完三期試驗遭質疑 陳時中：安全是沒問題的
國內新冠肺炎疫情持續升溫，歐美各國陸續開打新冠疫苗，原本樂觀看待的本土疫苗，但有醫師質疑國產疫苗只做到二期臨床試驗，會不會有安全性問題？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日表示大部分現在比較知名廠牌都沒有做完三期才開始，而國產品牌在安全性及有效性方面，目前已做了將近4千個病例，而且實驗是有效的，雖然在確效上沒有比完整三期那麼完整，數據也要說服專家認同，但他說「安全是沒有問題的。」
記者顏真真/台北報導
2021-05-30 15:42:32｜2021-05-30 16:29:41
陳時中表示，指揮中心去年中就把疫苗布局及基本方向訂出來，並朝3方向爭取包括在國內代工授權製造、國外疫苗採購及發展國內疫苗，其中又外國訂購是最快，但若沒有其他路線輔助就會受制於外國廠，因此，國內製造也是很重要，而自有品牌及代工我們都有努力過，代工有相當談判及組織製造廠，但最後功敗垂成。
至於國內製造，陳時中說中央也有給予經費支持，當然二期不一定會成功，但他希望成功。對於有醫師擔心國產疫苗未進入三期試驗安全性堪慮？陳時中則強調世界上開始在用的，有些是二期過後就開始，有些大部分現在比較知名廠牌都是二期完之後，開始進行三期，但是都沒有做完三期才開始的。
國產疫苗部分，陳時表示這分安全性及有效性兩部，安全性以我們做了近4千個病例，安全性是會得到大家的認可，那實驗是有效的。在確效方面，當然就質疑就比較多，因為確效以現在在做3期針對有打疫苗與沒打疫苗染疫人的比例分配，來證實其有效性，我們國產的有效性是要準備用有打過疫苗的人，打完之後，一個是得過病人的綜合抗體的比較，或是有打過疫苗有效的綜合抗體比較，當然，這要經過專家認可，雖然在確效上沒有比完整三期那麼完整，科學上可以被認同，重要是數據能否說服專家認同，但陳時中仍強調「安全是沒有問題的」。
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