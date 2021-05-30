國產疫苗7月底開打？李艷秋提出6大疑點

國內疫情嚴峻，昨日新增21例死亡案例，創下單日新高，且國內確診病例數已破6000例，面對醫療量能吃緊，疫苗成為國人的關注焦點，總統蔡英文也表示，第一批國產疫苗7月底可供應。不過，資深媒體人李艷秋在臉書提出6項質疑，砲轟「把人民當白老鼠嗎？民進黨及蔡總統身邊的人，沒有人趁機發國難財？」





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李艷秋在臉書指出，蔡總統宣布七月底國產疫苗開打，她要把手臂留給國產疫苗，小老百姓聽了超感動，當然要跟著小英總統的手臂前進，不過在把手臂獻給國產疫苗之前，不知政府可不可以在大內宣的時候，多提供一點資訊，教育一下無知的小民。她提出6項質疑國產疫苗的問題。





首先、李艷秋表示，一年多的疫苗部署，向國外訂購的數量遠遠不足，這是為了把配額留給國產疫苗，強迫國人別無選擇下不得不施打國產疫苗嗎？她接著怒批，東洋可以買到BNT3000萬劑，政府為什麼只願買200萬劑，導致破局？





接著，國產的高端及聯亞六月能通過二期臨床嗎？蔡總統憑什在藥審會沒有確認前就掛保證，七月底開始施打？因此她質疑，蔡總統是霸凌專業？還是公開施壓不論臨床結果如何，一定要開綠燈放行？





第三、李艷秋指出，國產疫苗有沒有如同AZ出現副作用問題？國際認證的AZ都會出狀況，造成多國停打，國產疫苗對副作用完成多少實驗數據？或者要等我們打了之後才能收集數據？你把人民當白老鼠嗎？





第四、李艷秋質疑，國產沒有完成三期臨床，如何讓國際承認這支疫苗？能獲得疫苗護照嗎？民眾打了之後，能出得了國門嗎？





第五、她怒轟，蔡總統從5/13宣布國產疫苗七月底開打後，高端公司股票連漲三天，股價今年內從1漲到417，有沒有內線炒股的問題呢？蔡總統要如何讓國人相信，總統為一隻股票不斷釋放利多，民進黨及蔡總統身邊的人，沒有人趁機發國難財？





▲資深媒體人李艷秋在臉書指出，自從蔡總統從5/13宣布國產疫苗七月底開打後，高端公司股票連漲三天。（圖／翻攝李艷秋的新聞夜總會臉書）

最後，李艷秋分析，如果民眾對國產疫苗有疑慮，政府會不會又藉此機會分裂同胞，把不想打國產疫苗的人歸類為中共同路人，出動網軍圍剿？用仇中反中繼續收割選票利益？





文末，李艷秋狠酸，我們不要大陸疫苗，也不要國際認證的大廠疫苗，我們癡癡地等著國產疫苗經過我們的手臂，進入我們的身體，但是政府不能把人民當白痴，用騙術和威權式的手段逼人民就範，如果以上的問題沒有解答，那就是沒把台灣人的命當命，這個政權就沒有資格存在，人民的憤怒將如海潮般席捲而至。





新聞來源為Newtalk 新頭殼



