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提高採檢可近性　全國社區篩檢站設置補助上路

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(圖／指揮中心提供)

記者顏真真/台北報導

2021-05-30 14:17:33｜2021-05-30 16:27:47

因應國內近期持續出現本土新冠肺炎群聚事件及感染源不明的確診病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日公布「各地方政府設置社區篩檢站補助要點」，鼓勵各地方政府設置社區篩檢站，並以「區域個案數」、「確診者足跡熱區」等盛行率較高地區為考量，針對具有確診個案相關接觸史、活動史的無症狀民眾為主要篩檢對象，另為保全重度級急救責任醫院收治量能，社區篩檢站設置，請考量於社區健康中心或其他非重度級急救責任醫院設置為主，並考量通風良好場所，而相關設置規定，指揮中心將訂頒「各地方政府社區篩檢站設置指引」。

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▲指揮中心公布社區篩檢站設置及補助費用。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布社區篩檢站設置及補助費用。（圖／指揮中心提供）
此外，陳時中表示，自即日起，地方政府衛生局可透過衛生所或健康服務中心依3補助原則辦理，包括一、每一篩檢站補助設備費用（包括帳篷等）新台幣20萬元，每案相關行政費用（包括掛號、採檢、通報等費用）補助500元。二、支援採檢醫師6,000元/班、護理師或其他醫事人員3,500元/班，每班以4小時計。三、每站每班其他人員（行政、清潔各1人），每人每日2,000元。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性之可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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