資通訊產業怕封城？柯文哲自爆：有「業界大老」要我審慎

因應新冠肺炎疫情在北台灣持續升溫，若是短期內仍無法控制，台北市可能得面臨封城的情況。對此台北市政府今（30）日上午特別針對封城相關事項，進行兵推演練。而柯文哲在兵推前也進行致詞，更自己爆料前一天晚上有接到來自資通訊產業「大老」的電話，希望他能夠對封城一事，絕對要很審慎。





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柯文哲表示，封城以後停課最容易，停班就難了，要停工就不得了了。柯強調，昨天晚上也有科技界的大老打電話給我，說ICT（資通訊）是台灣的重要的輸出產業，特別是在北台灣。「你要知道ICT在台灣股票市值差不多45%，這個一停工如果ICT不能出貨，這不只有台灣，全世界都會受到影響。」柯文哲強調，這名大老告訴他停工這件事情，絕對要很審慎，他自己也同意。





而針對今天的封城兵推演練，柯文哲直言，是利用這個機會，把整個演習及各方面會遇到的問題，再來做一個檢討。「桌上演習常常是這樣，今天最重要的目的就是把問題找出來，如果我們遇到封城的時候會遇到哪些問題，一條一條列出來。」柯文哲強調，面對問題是解決問題的第一步，我們把可能想得到的問題先寫出來，然後再想如果真的遇到的時候要怎麼處理。如果可以預先做準備的東西，我們也先做準備，這樣才不會遇到問題就踢到鐵板。





最後柯文哲也表示，還有要思考一個問題，如果這個演習要擴大到北北基桃的時候能不能適用，這也是要思考的，因應整個疫情的需要再做準備，最壞的打算、最好的準備。



