黃士修檢舉「粉專Sabrina」！國產與美疫苗同門引爆大戰

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這名生技網紅Sabrina隨後為國產疫苗掛保證，強調台灣國產疫苗無須擔心，後面有「美國老爸」給的原料，系出同門，還稱「美國老爸」不能光明正大地給，只能偷偷塞，「再把整本Protocol交給你」，強調因為政治因素，台灣必須做出掛著自己品牌的疫苗，再通過美國FDA的認證，美國在後面盯著，強調台灣疫苗來源是來自於美國國衛院NIH「技轉」，並提到國產疫苗先取得食藥署的「EUA」緊急授權，這是參照美國對於新冠疫苗的作法，也是使用「EUA」，雖然作法稍有不同，但是也是權宜之計。
她又稱，「中研院和陳建仁是中間的橋樑，而台灣的生技公司則是後面的生產工廠」，由於台北市長夫人陳佩琪先前曾質疑國產疫苗僅有二期實驗，將讓全台灣成為大型人體實驗場，文中也反酸陳佩琪沒有實驗室生物技術能力，稱陳佩琪生物實驗技術應該是0分。她也反酸台灣有政黨不斷阻礙自主發展疫苗，就如同中國阻礙台灣與美國購買戰機武器一樣。
但令人納悶的是，這名自稱學經歷算是漂亮的網紅粉專，在引述參考資料來源的部分，卻是引用立委陳柏惟的二手圖表整理，甚至還有親綠粉專蕪菁雜誌三手整理陳柏惟的資料，然而，粉專貼文卻在29日晚間消失，原PO自稱，自己手殘不小心回復經典版，無法回復。
貼文一出，引發許多網友迴響，有人紛紛轉發力挺，也有同樣具有超高學經歷的生技產業人士在臉書跳出來抨擊，直言只要是三類組的都應該知道，蛋白質和mRNA根本是兩種不同分子，並指出蛋白質疫苗通常是由單一細胞株製造而得，所以抗原長的比較單調，守備範圍可能比較，並強調疫苗成功的關鍵在於刺激免疫系統的「佐劑」，而這兩者使用的佐劑根本不同。
針對粉專Sabrina的言論，黃士修發函法務部調查局檢舉，直指「網紅Sabrina散布國產疫苗謠言，觸犯傳染病防治法第63條及證券交易法第155條」。
黃士修指出，臉書粉絲專頁「我是 Sabrina，我思故我在」在110年5月29日上午1點19分發表文章，宣稱「台灣國產疫苗等於美國疫苗」、「中研院和陳建仁是中間的橋樑，而台灣的生技公司則是後面的生產工廠」。
黃士修指，美國之莫德納(Moderna)為mRNA疫苗，美國與德國合作之輝瑞(Pfizer-BioNTech)為mRNA疫苗，美國與比利時合作之嬌生(Johnson & Johnson)為腺病毒載體疫苗。國產的高端與聯亞，皆為重組蛋白疫苗，顯然不可能等於美國疫苗。
黃士修認為，其言論已影響大量民眾對未做第三期臨床試驗的國產疫苗失去警覺，若未來貿然施打將付出健康甚至生命代價，故觸犯傳染病防治法第63條，「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金」。
黃士修提到，主要受媒體關注的高端，為上市公司「高端疫苗(6547)」，故被檢舉人同時觸犯證券交易法第155條第1項第6款，「意圖影響集中交易市場有價證券交易價格，而散布流言或不實資料」，根據同法第171條，「處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金」。
黃士修強調，該粉專具體鎖定身分應無問題，希望調查局儘速查辦，並將卷證移送相關單位給予起訴與裁罰。