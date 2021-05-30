轉送病患累癱消防員　指揮中心：民間救護車也可分擔　

國內本土新冠肺炎疫情嚴重大爆發，防疫警戒更升至3級，尤其雙北成為重災區，有消防員指稱在轉送病患時，繞了台北一圈沒有醫院要收治，讓他們不知如何事好？對此，今（30）日在中央流行疫情指揮中心記者會上衛福部次長石崇良表示，目前新北市已率進行遠距檢傷，未來雙北都可能推動，即經線上篩檢後有必要再送醫，送醫後若有需要轉送，現在都有公費補助，不限消防救護車，也可叫民間救護車分擔勤務。
記者顏真真/台北報導
2021-05-30 16:25:03｜2021-05-30 16:32:05
在轉診部分，石崇良說過去不到3周時間，雙北地區就有6000多位確診病患，其中有3至4成左右需到醫院收治，當然在醫院調整過程或特別是重症病人受限地區分布問題，有集中某些地區，因此救護車都是以就近送醫為原則，難免造成有部分重災區的醫院很快爆滿，因此，5月22日開始做這樣的調整跟介入協助。
至於需要氧氣的病人，他表示會先分派到急救責任醫院的專責病房收治，如果滿了則由外縣市急救責任醫院收治，第三順位就會再回到北區重度急救責任醫院收治。同時，也會讓中南部的醫學中心跟台北的醫學中心建立綠色通道，互相支援來做病人即時的調遣，中間衍生轉診救護車費用，全由指揮中心支應，若是加護病房滿床需要轉診，救護車費用由指揮中心支應，藉此會撥到地方政府再轉給各大醫院。
石崇良也提到，現在新北先進行遠距檢傷，未來雙北可能都會推動，因為有些民眾因害怕恐慌可能就想就醫，可以先經過遠距急診醫師線上篩檢之後，有必要再送醫，可降低第一線消防人員的負擔。
若是進到醫院要再轉送，石崇良表示，現在都有公費補助，不限消防救護車，也可叫民間救護車，協助病人在院際間的轉送，分攤消防人員的勤務及救護車的負荷。此外，石崇良說，第一線消防員非常辛苦，指揮中心也已將第一線消防人員納入新冠肺炎疫苗施打對象。
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