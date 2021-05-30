萬華控制了？醫讚「柯P判斷台北很準」：該傳染的快抓完

國內本土疫情持續升溫，昨（29）日中央流行疫情指揮中心宣布又新增320例本土確診與校正回歸166例，總計493例，另有21例死亡案例，而截至昨天為止，台灣已連續15天本土確診破百，雙北疫情最為嚴重，其中，北市又以萬華區最嚴峻。對此，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍在臉書大讚「柯P（台北市長柯文哲）判斷台北很準」，他直言「萬華可能有控制住」，同時透露「該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到了。」





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蔡賢龍醫師發文表示，「柯P判斷台北很準，萬華可能有控制住，前幾天一線在萬華附近的急診醫師也這麼覺得，該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到」，他認為，接下來是其他區了，若其他區域守住，相當有機會成功！只是其他區看起來，隱隱要上升的感覺。





▲5月11日至29日每日確診人數與校正回歸個案數。（圖／翻攝自蔡賢龍臉書）

蔡賢龍醫師提到，中國大陸武漢疫情大爆炸，極端嚴格封城3個月才恢復，他直指「以目前多數民眾的自主控制，對病毒的了解與疫苗的注射，希望六、七月可以看到曙光，不然心理會開始疲累乏力」，他也希望一切能否極泰來。





文末，蔡賢龍醫師更感性地喊話，「隨著下禮拜連續下雨，疫苗的數量陸續上升，各醫院準備持續到位，民眾高比例自主防疫，似乎即將看到有轉機，再努力兩個月，一定會有不同！」（編輯：許苡晴）



