不讓外送員餓！早餐店祭出「優惠」力挺 同行一看全哭了
隨著台灣疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒延長至6/14，不少民眾選擇減少外出，對於外送的需求也逐漸增加。近日，就有外送員分享，有一間早餐店深怕外送員餓肚子，沒想到竟提供一個優惠「免費三明治」，只要外送員餓了就可以直接拿取，讓他看了相當感動，貼文一出，也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-30 15:54:15
原PO在《外送員的奇聞怪事》貼出一張照片，只見早餐店的檯面堆滿三明治，底下還貼著2張紙條，寫著「免費自取」、「親愛的外送員，如果您餓了，就自己拿去吃，真的不用錢，辛苦大家了，謝謝」，這讓原PO看了相當感動，也忍不住說「感謝早餐店對外送員的愛，我雖然沒吃，但是差點哭出來」。
貼文曝光後，許多同行的網友也紛紛大讚，「在這個時間點，這麼暖心真好，謝謝老闆」、「這樣不用新台幣下架真的太不爽了」、「這種等餐等很久都不會脾氣不好」、「為什麼總是別人家的比較好，我都遇不到」、「可以多買一杯奶茶，老闆可以虧少一點」、「超有愛的店家」、「這種店就是要支持啦」、「店家自己最近也是艱困度日，還能這麼暖心，真的太感動了」。
另外，也有人猜測，這可能是店家賣不完的餐點，但老闆願意免費讓外送員吃，這種行為真的很令人感動，「應該是沒賣完順便免費送人吃吧？我就遇過早餐店中午快收店免費送我吃」、「有良心店家，其實沒人拿也是丟掉，不放隔夜再繼續賣」。（編輯：許智超）
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