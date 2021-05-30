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台中30日新增9例確診足跡　5例家庭群聚感染

▲台中本土確診，家庭群聚感染高達6成5(圖／市政府提供2021.5.30)
▲台中本土確診，家庭群聚感染高達6成5(圖／市政府提供2021.5.30)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-30 15:36:15

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布台中新增9例本土確診，其中5例為北屯區家庭群聚感染，均為昨日公布的案7527（北屯72歲女性）的家庭成員及鄰居。對此，市長盧秀燕重申，家庭群聚感染佔台中市確診高達6成5，顯示「家庭防疫新生活運動」非常重要，請大家務必遵守，相信市民「為愛防疫、為愛忍耐」，一定做得到！

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台中市政府今日下午召開流行疫情指揮中心線上記者會。盧秀燕表示，今確診9例，其中有5例是昨日公布的案7527（北屯72歲女性）北屯家庭群聚感染，包含她的丈夫、孫子、長媳、次媳、鄰居，而在進行鄰居疫調時，發現鄰居住在北部的女兒及北市萬華的友人均已於日前確診，而鄰居的先生及外籍看護2人目前也已掌握確診尚未有案號，此波群聚一共13例確診。

▲台中新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.30)
▲台中新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.30)
 

▲台中新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.30)
▲台中新增本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.30)
 

衛生局長曾梓展針對確診案例說明，北屯區家庭群聚案感染今日新增5例，案7928為案7527的78歲丈夫，平常都會到家對面的筍園，23日開始出現症狀，27日因太太確診，28日至醫院就醫採檢確診；案8071為案7527的22歲孫子，從事建築業，近期無旅遊史，22、25、27日均有到工地工作，25日開始出現症狀，因奶奶確診，28日至醫院就醫採檢確診。

案8072為案7527的70歲鄰居，無相關症狀，不定時與案7527一起聊天，27日曾至太平區百豐南北貨批發購物，29日採檢確診。經疫調發現，案8072於11至19日曾有北市萬華區朋友到台中家裡拜訪居住，這位萬華區朋友16日出現症狀曾就醫、25日死亡確診為新冠肺炎；此外，案8072在北部工作的女兒11日也曾返回台中家中，母女二人與這位萬華朋友一起用餐，女兒於20日確診。

案8073為案7572的46歲長媳，無相關症狀，因婆婆確診被匡列居家隔離，28日至醫院採檢確診；案8074為案7527的44歲次媳，從事餐飲業，無相關症狀，23日曾有南投活動史，26日回北屯區娘家一同用餐，27日曾至7-11北屯區天星門市、新光銀行松竹分行及好市多北台中店購物，因婆婆確診後居家隔離，28日至醫院採檢確診。

此外，案8075西區21歲北部某大學生，14日學校開始遠距教學後都待在宿舍，19日搭乘高鐵333車次由台北返回台中，21日出現症狀，22日曾至東海大學宿舍接弟弟回家，29日至醫院急診篩檢確診。

案8167北屯區37歲女性，從事網物購物工作，因小孩停課鮮少出門，14日父親從台北來探望，21日出現症狀，29日至醫院急診篩檢確診。案8168潭子36歲男子，為上班族，近日無旅遊史或外縣市接觸史，26日出現症狀，27日曾至潭子區圓通南路上極速造型百元剪髮，29日因發燒不適前往醫院採檢後確診，感染源待釐清。

案8169為5月27日公布確診案6352（龍井區25歲北部大學女研究生）的27歲工程師男友，15日與女友至台北板橋外公家聚餐，20日接獲通知外公、外婆及表兄弟陸續確診，21日至醫院快篩陰性，24日出現症狀，25至醫院採檢陰性，26日因女友確診匡列居家隔離，29日因身體不適再度至醫院採檢確診。

此外，昨日公布確診案7547豐原35歲女性相關足跡，案7547為工業公司員工，24日曾至麥當勞豐原和平店，25日曾至遠傳豐原站前直營門市、薔薇派（豐原總店），週末與家人一起回南投婆家，26日因公公（案6762）確診匡列居家隔離，27日出現症狀至醫院採檢，28日確診。

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