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緊急授權BNT疫苗又刪除　陳時中坦言「COVAX取消配送」

▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中今（30）日召開記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-30 15:52:29｜2021-05-30 16:21:55

近日有眼尖的網友發現，疾管署官網的疫苗接種須知暨意願書上，曾出現「BNT已通過我國緊急授權使用」等文字，不過近期又遭到刪除。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）回應，台灣過去在COVAX平台確實被分配到9.5萬劑BNT疫苗，但在今年5月3日被通知取消。

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根據網友觀察，疾管署上的Covid-19疫苗接種須知暨意願書中，於2月底曾有寫到BNT疫苗已經「通過我國緊急授權使用」，但近期發現已被移除「我國」二字。

對此，陳時中坦言，先前與BNT的談判可說是「觸礁、擱淺、延遲」，但我方也未放棄希望，先前在1月底獲COVAX通知配發9萬5千劑，但疫苗要入台要有緊急使用授權EUA，所以在先前的疫苗接種意願書上才寫著有我國緊急授權，但不幸於5月3日接獲COVAX通知稱無罰供應，所以才會有此情況。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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