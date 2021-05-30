緊急授權BNT疫苗又刪除 陳時中坦言「COVAX取消配送」
近日有眼尖的網友發現，疾管署官網的疫苗接種須知暨意願書上，曾出現「BNT已通過我國緊急授權使用」等文字，不過近期又遭到刪除。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）回應，台灣過去在COVAX平台確實被分配到9.5萬劑BNT疫苗，但在今年5月3日被通知取消。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-30 15:52:29｜2021-05-30 16:21:55
根據網友觀察，疾管署上的Covid-19疫苗接種須知暨意願書中，於2月底曾有寫到BNT疫苗已經「通過我國緊急授權使用」，但近期發現已被移除「我國」二字。
對此，陳時中坦言，先前與BNT的談判可說是「觸礁、擱淺、延遲」，但我方也未放棄希望，先前在1月底獲COVAX通知配發9萬5千劑，但疫苗要入台要有緊急使用授權EUA，所以在先前的疫苗接種意願書上才寫著有我國緊急授權，但不幸於5月3日接獲COVAX通知稱無罰供應，所以才會有此情況。
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