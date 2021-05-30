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企業欲購買快篩　指揮中心公布四大原則

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／擷取自指揮中心直播訊號）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日舉行記者會，說明國內防疫情形。（圖／擷取自指揮中心直播訊號）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-30 16:14:59｜2021-05-30 16:21:13

針對企業有意願購買快篩，中央流行疫情指揮中心今（30）公布，快篩由企業自費，且需由醫事人員執行，如員工為陽性則需通報並進行PCR檢測，同時企業需有隔離安置場所。

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指揮中心今於記者會上，公布企業購買快篩的四大原則。陳時中表示，如果企業在執行上有相關困難，都可以透過經濟部駐在指揮中心的窗口來溝通，指揮中心也會積極來協助解決問題。

陳時中表示，首先企業需自主自費採檢，且需由醫事人員執行，這點如果有需要，可由指揮中心進行媒合相關醫療機構。

陳時中指出，如果快篩為陽性，需進行通報與PCR檢測，同時企業也需要事先準備好隔離安置場所；如果為快篩陰性，不管是PCR或是快篩檢測，都有一定的偽陰性或是偽陽性，所以還是需進行自我健康監測，隨時提高警覺。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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