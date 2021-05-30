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台北封城機率低　柯文哲：目前疫情沒有到這種地步

▲台北市長柯文哲30日表示，現階段疫情的狀況要升級到四級封城的機率很低，不過仍舊要做好準備。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲30日表示，現階段疫情的狀況要升級到四級封城的機率很低，不過仍舊要做好準備。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-30 16:19:58

因應新冠肺炎疫情持續蔓延，台北市方面在防疫首當其衝，台北市長柯文哲今（30）日上午也協同北市各局處單位，進行四級封城兵推桌上演練，並針對交通、民生、醫療、環境等四大項目進行相關處理。而針對封城的機率與可能性，柯文哲也直言現階段的疫情狀況，要走到四級封城的機率並不高，目前也沒有走到這樣得地步。

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柯文哲在記者會上表示，台北市現階段沒有封城的危險，但三級警戒恐怕還是要維持一段時間。而若是要進入封城的四級緊戒，柯文哲也指出民眾沒必要就不能外出；而在停班停課外，最嚴重的恐怕是停工，會對台灣經濟造成相當大的打擊。

而針對四級警戒封城，柯文哲強調，現階段北市不太會達到某區域「每10萬人口400例確診」的狀況，所以封城的機率不高。但今天的兵推演練，仍舊是要針對未來有可能發生的事情進行準備。柯文哲也以北市確診的居住地分布為例，強調民眾還是要抱持警覺性，否則一解禁，還是會造成疫情捲土重來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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