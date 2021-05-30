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影／柯文哲：中央對付肺炎像對我一樣用心　疫情不會這樣

▲台北市長柯文哲30日表示，若是政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲30日表示，若是政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-30 17:53:32｜2021-05-30 18:28:03

五月新冠肺炎疫情在台灣出現爆炸性的成長，甚至逐漸蔓延到全台灣各地，不過至今疫苗仍舊相當短缺。台北市長柯文哲29日在北市防疫記者會上提到，中央政府編列紓困預算的方式是綁樁，乾脆抽1/10出來買疫苗。不過中央也隨即回擊表示早就編列340億預算購買疫苗，今天柯文哲在回擊，強調編預算很好，但是疫苗呢？更直接嗆明中央「如果中央政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。」

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行政院昨天表示，政府已分別編列115億元、224.5億元添購疫苗，指柯文哲有所誤解。不過柯文哲今天在記者會也回應，「不講還不生氣，越講我越生氣。」柯文哲說，編了預算很好，但重點是疫苗呢？重點不是在於預算編了多少，而是預算執行了多少，更反嗆行政院「不要一直在那邊做梗圖，不要一直轉移視聽。」

柯文哲強調，他並不是反對紓困，相反的他認為紓困一定要做，畢竟疫情對經濟及一般老百姓影響相當大，既然編了就要好好去做。說到激動處柯文哲也忍不住批評中央「如果中央政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。」

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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