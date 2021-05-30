影／柯文哲：中央對付肺炎像對我一樣用心　疫情不會這樣

五月新冠肺炎疫情在台灣出現爆炸性的成長，甚至逐漸蔓延到全台灣各地，不過至今疫苗仍舊相當短缺。台北市長柯文哲29日在北市防疫記者會上提到，中央政府編列紓困預算的方式是綁樁，乾脆抽1/10出來買疫苗。不過中央也隨即回擊表示早就編列340億預算購買疫苗，今天柯文哲在回擊，強調編預算很好，但是疫苗呢？更直接嗆明中央「如果中央政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。」





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行政院昨天表示，政府已分別編列115億元、224.5億元添購疫苗，指柯文哲有所誤解。不過柯文哲今天在記者會也回應，「不講還不生氣，越講我越生氣。」柯文哲說，編了預算很好，但重點是疫苗呢？重點不是在於預算編了多少，而是預算執行了多少，更反嗆行政院「不要一直在那邊做梗圖，不要一直轉移視聽。」





柯文哲強調，他並不是反對紓困，相反的他認為紓困一定要做，畢竟疫情對經濟及一般老百姓影響相當大，既然編了就要好好去做。說到激動處柯文哲也忍不住批評中央「如果中央政府對付新冠肺炎能夠像對付柯文哲這麼用心，今天局面不會搞成這樣。」



