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COVID-19傳染力比SARS高　陳其邁：會變流感化、社區化

▲高雄市長陳其邁表示，過去SARS是發燒後1天開始具有傳染力，但是COVID-19在症狀前的2到3天就有傳染力，不可不慎。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁表示，過去SARS是發燒後1天開始具有傳染力，但是COVID-19在症狀前的2到3天就有傳染力，不可不慎。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-30 18:31:18

近日確診的人數有逐漸往下掉的趨勢，但高雄市長陳其邁今（30）日提醒，COVID-19從病毒整個流行的趨勢來看，會變成流感化、社區化，尤其英國變種病毒是非常狡猾的病毒，過去SARS是發燒後1天開始具有傳染力，但是COVID-19是在症狀前的2到3天就有傳染力，不可不慎，遏阻流行波的唯一方式，還是「疫苗」。

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陳其邁認為，從現在看來，確診數大概還會有一段時間的波動，尤其英國變種病毒是非常狡猾的病毒，雙北地區也存在很多的所謂的無症狀感染，但是台灣是一日生活圈，除了雙北之外，各地都會有一些群聚的感染。

陳其邁舉例，像高雄的群聚感染有2個類別，一個是「家庭群聚感染」，家裡出現1個確診個案，家裡面的人也會受到感染，所以這也是為什麼高雄市政府希望感染個案能夠儘量住到防疫旅館，就是希望在量能還足夠的時候，避免接觸者再傳給自己的家人；而第二個就是所謂的「室內群聚」，如麻將間、八大行業，像萬華的茶室、茶藝館等所造成的大規模的群聚感染，演變成整個雙北地區的社區傳播，所以這個病毒非常狡猾又難以應付。

陳其邁也說，高雄疫情流行的態勢跟雙北社區傳播不一樣，是有零星的家庭或群聚感染，所以現在所有的防疫的準備都是為了避免走上第4級的封城，因為第4級封城就會影響到所有人的日常生活；陳其邁強調，防疫不是政府怎麼樣做，傳染就不會產生，而是需要大家一起配合，把自我的健康行為做好，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」，大家共同來守護我們的高雄。

▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
▲自15日爆發本土疫情以來，至今（30）日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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