COVID-19傳染力比SARS高　陳其邁：會變流感化、社區化

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陳其邁舉例，像高雄的群聚感染有2個類別，一個是「家庭群聚感染」，家裡出現1個確診個案，家裡面的人也會受到感染，所以這也是為什麼高雄市政府希望感染個案能夠儘量住到防疫旅館，就是希望在量能還足夠的時候，避免接觸者再傳給自己的家人；而第二個就是所謂的「室內群聚」，如麻將間、八大行業，像萬華的茶室、茶藝館等所造成的大規模的群聚感染，演變成整個雙北地區的社區傳播，所以這個病毒非常狡猾又難以應付。
陳其邁也說，高雄疫情流行的態勢跟雙北社區傳播不一樣，是有零星的家庭或群聚感染，所以現在所有的防疫的準備都是為了避免走上第4級的封城，因為第4級封城就會影響到所有人的日常生活；陳其邁強調，防疫不是政府怎麼樣做，傳染就不會產生，而是需要大家一起配合，把自我的健康行為做好，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離」，大家共同來守護我們的高雄。
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