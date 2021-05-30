國產疫苗陰謀論瘋傳！高嘉瑜：政府高層應清查是否持股
近期台灣疫情相當嚴峻，更有不少針對國產疫苗的陰謀論與傳言。對此，民進黨立委高嘉瑜也認為「政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論」，並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。
編輯中心/綜合報導
2021-05-30 18:50:11
今（30）日高嘉瑜在臉書上表示，眾所皆知，目前台灣最需要的就是疫苗！而日本有1億2千萬劑AZ疫苗，1億9400萬劑輝瑞疫苗，5千萬劑莫德納，相較於日本人口1.2億人，撥給台灣1、2千萬劑疫苗絕對還綽綽有餘，也足以幫助台灣解決眼前困境！日本如此積極熱切的想協助台灣，甚至修改合約要求AZ直接出貨台灣！但中國外交部發言人趙立堅卻再次跳出來阻擋，更強調「日本送台灣AZ疫苗，不會得逞！」也證實中國確實一再阻撓台灣從其他國家或管道購得疫苗的可行性。
而今（30）日高端疫苗也宣布與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」5百萬劑，另附上限500萬劑的後續擴充，其餘細節不予公開。
不過針對近期有關國產疫苗的各種爭議與陰謀論，高嘉瑜也認為「政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打」。（編輯：潘毅）
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