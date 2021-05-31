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馬來西亞增設大型接種中心抗疫　拚單日施打15萬人

▲馬來西亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連5日創新高後，政府計畫再設立5座大型疫苗接種中心，並讓私人醫療設施醫生加入施打行列，力拚單日15萬人接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連5日創新高後，政府計畫再設立5座大型疫苗接種中心，並讓私人醫療設施醫生加入施打行列，力拚單日15萬人接種疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-31 05:55:59

（中央社吉隆坡30日綜合外電報導）馬來西亞2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連5日創新高後，政府計畫再設立5座大型疫苗接種中心，並讓私人醫療設施醫生加入施打行列，力拚單日15萬人接種疫苗。

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馬來西亞科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）在線上記者會說，政府將在首都吉隆坡設立另外5個大型疫苗接種中心，並正在考慮在北部檳城（Penang）和南部柔佛州（Johor）設立兩個中心。

他說，政府還將訓練家醫科醫生接種疫苗，因為有些疫苗需要和普通疫苗不同的處理和儲存方式。

他說：「先前還沒有必要（讓私人醫療業者參與），因為疫苗供應不多。隨著疫苗供應增加，我們希望促進私人診所、（家醫科）診所、私立醫院透過我們的計畫提供免費疫苗。」

他說，私人疫苗接種中心每天總共可以接種4萬劑，政府的目標是將每天的疫苗接種量提高到15萬劑。本週每天施打劑量已經達到10萬7000劑。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）28日宣布，從6月1日至14日全國封鎖，遏制疫情傳播。

馬來西亞今天通報新增6999起確診病例，使確診總數達到56萬5533例。

馬來西亞昨天新增確診病例和不治人數雙創新高。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1100530

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