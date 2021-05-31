NOW早報／無慢性病年輕患者怎會猝逝？重症醫提「4原因」

無慢性病年輕患者怎會猝逝？醫提「4原因」：大家常忽略





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國內新冠肺炎疫情持續升溫，最近幾乎每天都有新增死亡案例，且日前新北更發生一名36歲男子，於5月24日進行篩檢，26日接獲衛生局通知確診，並告知將於27日派人接送前往檢疫所隔離，未料，還沒等到專員接送至檢疫所，就已病發身亡。對此，重症醫師黃軒在臉書以「為何年輕COVID19 也易猝死？」為題發文，他並分析指出4原因，包括：「英國變種病毒量超載」、「免疫風暴心臟猝死」、「快樂缺氧的猝死」以及「基因缺損易猝死」，更直說年輕的猝死原因多，「由於年輕，無任何病史，這是非常大家忽略的一群人！」

▲ 為何沒有慢性疾病的年輕人（＜50歲）也有猝逝危機？重症醫師黃軒分析指出「4原因」。（示意圖／取自Pixabay）

今日天氣／滯留鋒面影響！天氣不穩定 留意短時強降雨





今（31）天滯留鋒面持續影響，天氣仍不穩定，西半部及東北部降雨機率高，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息；溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，中部以北及宜花高溫約26至28度，其他高溫29至31度，沒下雨時仍稍微悶熱。





影／北市防疫新政策！柯文哲：一人中鏢、全家篩檢





因應新冠肺炎疫情逐漸升溫，台北市長柯文哲昨（30）日下午召開北市防疫記者會時，表示有鑒於北市同居者傳染的情況相當嚴重，而過去也只針對同居者進行自主健康管理，導致未及時掌握確診情況，因此即日起北市將改成「一人中鏢、全家篩檢」，確診者的同居者一率接受篩檢。

買了！疾管署與高端疫苗簽約 採購500萬劑新冠疫苗

高端疫苗昨（30）日宣布，已與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約」簽署，採購的標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」數量為500萬劑，另附上限500萬劑的後續擴充。其餘細節不予公開。由於目前國內進口疫苗數量無法及時供應施打及疫情的控制，高端疫苗預估將於近期解盲，若解盲成功，就會依法申請台灣緊急使用授權（EUA），力拚下半年開始供應國內施打。而其他細節，高端表示依採購機關要求，合約其他細節不予公開，但若新冠疫苗研發成果符合主管機關要求並交貨，將可挹注營收，對財務及業務有正面之影響。

▲高端疫苗表示，已與疾管署簽訂500萬劑新冠疫苗採購合約。（圖／NOWnews攝影團隊）

萬華控制了？醫讚「柯P判斷台北很準」：該傳染的快抓完





國內本土疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布國內新增266例本土COVID-19確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例，確診個案中新增10例死亡，而截至昨天為止，台灣已連續16天本土確診破百，雙北疫情最為嚴重，其中，北市又以萬華區最嚴峻。對此，振興醫院急診重症醫學部主治醫師蔡賢龍在臉書大讚「柯P（台北市長柯文哲）判斷台北很準」，他直言「萬華可能有控制住」，同時透露「該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到了。」

▲蔡賢龍醫師在臉書大讚「柯P（台北市長柯文哲）判斷台北很準」，他直言「萬華可能有控制住」，同時透露「該傳染的都快抓完，該採檢的也都採到了。」（圖／台北市政府提供）

護理師累翻！她一做「4件事」秒爆哭 悲喊：看不到盡頭





新冠肺炎（COVID-19）本土疫情大爆發，確診人數已破6千人，雙北醫療瀕臨崩潰，除了篩檢量暴增，確診患者也塞爆醫院，讓醫護人員不堪負荷。對此，護理師林婷就在臉書發文表示，「雙北護理師真的太累、太慘了」，並透露下班後有4件事不敢做，包括：「不敢聊天」、「不敢互問『你還好嗎？』」、「不敢打電話回家給爸媽」、「不敢碰家人和小孩」，她無奈直言「因為一個觸點，就會想哭，不對，會爆哭」。（編輯：許苡晴）