馬克宏首訪南非送大禮　願投資非洲製造疫苗

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馬克宏說，非洲對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗需求量約占全球20%，卻只有不到1%的人接種疫苗。所以法國將投資非洲生產疫苗，努力掃除一切障礙，愈早讓非洲製造疫苗愈好，因為唯有互相幫助讓全球每個人都接種疫苗才能解決問題。
馬克宏同時承諾於年底前捐贈3000多萬劑疫苗給疫苗全球取得機制（COVAX COVID-19），以及5億歐元（約新台幣168億4500萬元）給多邊組織（MultilateralFunds）用於購買診斷與治療設備以及疫苗。
南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）29日引述拉瑪佛沙表示，對於法國支持並投資非洲製造疫苗表示高度歡迎。他認為非洲不能坐待疫苗來臨。「我們等待時間愈長，生命面臨的威脅愈大。」
拉瑪佛沙表示，疫苗不停湧向高收入國家是違背建立世界人權平等的願望，以及破壞全球為擊退這種病毒所做的一切努力。只要病毒繼續在世界上某個角落傳播，便仍然是全球人類的威脅。
他說：「疫苗是，而且必須是繼續屬於全人類的公共產品。」
南非政府新聞網頁指出，兩國除討論疫苗外同時也討論戰略夥伴關係與雙邊協議加強合作，以及關心全球問題，例如聯合國安全理事會需要改革等。
此外有關貿易和投資，包括與民間企業合作加強南非技職培訓。南非是法國在非洲的最大貿易夥伴，而法國是南非在歐盟第二大貿易夥伴。法國公司在2019年南非投資會議上曾經承諾向南非投資南非幣200億元（約新台幣400億元）。
南非是非洲大陸上2019冠狀病毒疾病感染最多的國家，截至29日止，確診病例為165萬9070例，且於過去24小時內新增4519例；5萬6363人不治，包括過去24小時內有70人不治；確診患者中有155萬4184人已康復。接受檢測總人數為1157萬5047人。（編輯：韋樞）1100530