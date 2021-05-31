傳英情報圈認為　COVID病毒實驗室外洩理論有可能

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儘管武漢病毒研究所從事源於蝙蝠的冠狀病毒研究，且其中一種病毒與COVID-19病毒有密切關聯；但英國在內的西方國家情報界起初都認為，這種病毒是從實驗室外洩的可能性「微乎其微」。
北京憤怒堅稱，至今已造成350多萬人死亡、且仍在全球肆虐的COVID-19，源頭並非武漢病毒研究所。不過，隨著有科學家現身指稱，他們主張對實驗室外洩理論進行調查卻遭到施壓封口，相關爭議也如滾雪球般愈演愈烈。
「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國情報機關因此冒著與中國關係可能大幅緊繃的風險，正在調查COVID-19從武漢病毒研究所外洩的可能性；且消息人士透露，經過一番重新評估後，情報界如今認為這個理論是「可能的」。
美國總統拜登（Joe Biden）26日已下令情報單位調查包括外洩理論等COVID-19可能來源，並在90天內向他報告。報導指出，英國情報界正與美國方面分頭並進調查。
報導還說，西方情報界消息人士強調，中國的隱密作風令調查困難重重。熟悉英國參與調查部分的一名西方情報界人士說：「可能有些零星證據引導我們往一個方向，又有證據引導我們往另個方向。不管哪個方向中國人都會說謊。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100530