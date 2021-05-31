COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

傳英情報圈認為　COVID病毒實驗室外洩理論有可能

▲英國「星期日泰晤士報」報導，英國情報機關如今認為，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國「星期日泰晤士報」報導，英國情報機關如今認為，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-31 06:06:04

（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國「星期日泰晤士報」今天報導，英國情報機關如今認為，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情源自中國武漢病毒研究所一種冠狀病毒外洩的理論是「可能的」（feasible）。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，自從16個月前中國當局首度證實武漢出現一種新的人傳人致命病毒以來，英國、美國和其他西方國家的情報機關似乎一直不考慮武漢病毒研究所可能與疫情爆發有關。

儘管武漢病毒研究所從事源於蝙蝠的冠狀病毒研究，且其中一種病毒與COVID-19病毒有密切關聯；但英國在內的西方國家情報界起初都認為，這種病毒是從實驗室外洩的可能性「微乎其微」。

北京憤怒堅稱，至今已造成350多萬人死亡、且仍在全球肆虐的COVID-19，源頭並非武漢病毒研究所。不過，隨著有科學家現身指稱，他們主張對實驗室外洩理論進行調查卻遭到施壓封口，相關爭議也如滾雪球般愈演愈烈。

「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國情報機關因此冒著與中國關係可能大幅緊繃的風險，正在調查COVID-19從武漢病毒研究所外洩的可能性；且消息人士透露，經過一番重新評估後，情報界如今認為這個理論是「可能的」。

美國總統拜登（Joe Biden）26日已下令情報單位調查包括外洩理論等COVID-19可能來源，並在90天內向他報告。報導指出，英國情報界正與美國方面分頭並進調查。

報導還說，西方情報界消息人士強調，中國的隱密作風令調查困難重重。熟悉英國參與調查部分的一名西方情報界人士說：「可能有些零星證據引導我們往一個方向，又有證據引導我們往另個方向。不管哪個方向中國人都會說謊。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100530

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀