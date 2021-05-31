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台灣人有辦法群體免疫？急診醫：盡快做「這事」才是正解

▲昨（30）日又新增266例本土確診與校正回歸89例，對此，兒科急診醫師吳昌騰在臉書直指「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」（示意圖／Pixabay）
▲昨（30）日又新增266例本土確診與校正回歸89例，對此，兒科急診醫師吳昌騰在臉書直指「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 06:45:32｜2021-05-31 06:45:36

國內新冠肺炎持續肆虐，中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布新增266例本土確診與校正回歸本土個案89例，總計355例，確診個案中新增10例死亡，可見疫苗需求當務之急。對此，兒科急診醫師吳昌騰也在臉書發表看法，直指「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」

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吳昌騰發文表示，昨天新增266名本土病例，校正回歸89例；確診病例中新增10人死亡，確診病例中已累計109例死亡。「從數據看來，以7天的平均數來看，5月28號極有可能是高點？？？」他提到，目前台灣確診病例中：重症率9.3％、極重症率 3.3％（180例插管，2例ECMO）、死亡率為1.3％，直言「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」同時強調「盡快施打疫苗才是王道！」

吳昌騰也指出，根據研究，在疫苗有效性達70％時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到89.2％、80.2％、96.2％；在疫苗有效性達80％時，要實現群體免疫，全球、亞洲、歐洲接種率需分別達到78％、70.2％、82.2％。依照上面推算，台灣要形成「疫苗接種後的群體免疫」則需要盡快達到70％-80％的疫苗接種率，他說「這個目標是需要靠政府、醫療單位、人民的配合」，更向大家溫馨喊話「台灣加油！」（編輯：許苡晴）

▲昨（30）日又新增266例本土確診與校正回歸89例，對此，兒科急診醫師吳昌騰在臉書直指「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」（圖／翻攝自臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）
▲昨（30）日又新增266例本土確診與校正回歸89例，對此，兒科急診醫師吳昌騰在臉書直指「要實現群體免疫，疫苗才是正解。」（圖／翻攝自臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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