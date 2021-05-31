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9助攻0失誤！保羅帶傷上陣　擦亮自己「Point God」招牌

▲鳳凰城太陽主控「CP3」Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽主控「CP3」Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-31 06:51:07｜2021-05-31 06:51:39

在前3戰因傷表現不佳的情況下，鳳凰城太陽主控「CP3」Chris Paul今日證明自己是大場面的球員，在關鍵G4做出了反彈，全場繳出18分、9助攻、0失誤的出色表現，帶領球隊以100:92贏球。

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Paul這個系列賽肩膀有傷，賽前一直有傳聞他這場比賽可能不打，不過他最終仍堅持上場，並打出了本系列賽個人表現最佳的一戰，在末節尾聲還完成關鍵抄截，助球隊鎖定勝局。

此役Paul開賽傳出兩次助攻，超越前76人名將Maurice Cheeks，獨居季後賽史上第17位；賽後他生涯季後賽助攻總數來到930次，下一戰就有機會超越太陽「KJ」Kevin Johnson和綠軍傳奇控衛Bob Cousy。

談到帶傷上陣，Paul透露總教練Monty Williams本來勸他不要上，但他仍決定出賽，「我說：『不，再給我幾分鐘，看看情況再說吧』，上帝對我不錯，我爸爸、媽媽都成天在為我祈禱。這只是一場比賽，很高興我們贏了。」

Paul這場比賽傳出9次助攻，而且沒有發生過失誤，這也是太陽球員自2006年的Boris Diaw以來，首位在季後賽中能單場貢獻更多的9次以上助攻並且0失誤的球員。

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