台灣這波疫情又猛又急！醫PO照曝「唯一解方」：不用懷疑

國內新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（30）日公布新增266例本土確診與校正回歸本土個案89例，總計355例，確診個案中新增10例死亡。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學醫師在臉書直指，「台灣這波疫情又猛又急，唯一的解方是快速、大量接種有效疫苗。」





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謝宗學在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」中貼出兩張圖片，分別為「大量接種AZ疫苗的英國新冠肺炎每日新增病例數」與「全球每日新增病例數」，他認為，由此可以發現，「幾乎像平行世界截然不同的走勢，證明國家大量使用AZ疫苗可以有效控制疫情。」





謝宗學指出，台灣這波疫情又猛又急，唯一的解方是快速、大量接種有效疫苗。AZ疫苗最大的優點是適用於保存流感疫苗的冰箱，不需要特殊的冷鏈設備，所以一般診所或醫院可以在短時間內改裝成疫苗接種中心，以台灣過去以來接種流感疫苗成效，只要有足夠的疫苗量，估計在3個月內有望讓人口的60％接種第一劑AZ疫苗。





▲國內自5月15日爆發新冠肺炎本土疫情以來，至今30日為止已累計6829例確診個案。（圖／NOWnew製表）

謝宗學坦言，看著每天因為新冠肺炎病毒不斷消逝的生命，真的很難過。若日本可以捐贈全體台灣國民足夠的疫苗量，希望政府全部接受，很支持台灣研發國產疫苗，但在這種人命關天的危急時刻，快速讓全體國民接種有效疫苗，才是最重要的事。





此外，謝宗學也提到，沒有完全沒有副作用的疫苗，只有利遠大於弊的疫苗。他呼籲大家，為了自己和家人，若疫苗到貨後，拜託踴躍接種疫苗，因為只有這樣我們才能快速恢復正常生活，限制人流、不群聚、戴口罩、勤洗手只能控制疫情，無法根本解決病毒傳播。文末，他更直呼「不用懷疑，疫苗就是唯一的解方！」（編輯：許苡晴）



