COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

【MotoGP戰報：義大利站】冠軍早早就確定，整場就看Suzuki內戰

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-05-31 10:55:20

義大利站由Quartararo取得竿位，起跑後沒多久競爭對手Bagnaia就退賽出場，在此之後Quartararo很快就的擺脫後方對手呈現獨走，因此整場賽是重點就落在2～4名之爭，而當中又以Suzuki內鬥最為激烈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Marquez傷勢似乎完全復原，不僅排位賽未能做出好成績，休息實也不時按摩手臂，因此最後只從第11位出發，而本站干位再度由Quartararo取得竿位，Bagnaia與Zarco則取得二、三名。

正賽起跑Bagnaia以速度優勢超過Quartararo率先取得領先，Oliveira則從後挺進至第三，不過很快的Marquez與Bagnaia就相繼摔車退場，但Quartararo並未因此能夠喘息，回神的Zarco立即就展開攻勢，但此情況並未維持太久，Quartararo以更快的速度逐漸擺脫Zarco追擊，甚至還不斷拉大距離。

開賽沒多久Bagnaia跟Marquez摔車退賽了。
開賽沒多久Bagnaia跟Marquez摔車退賽了。
此時Suzuki團隊也從後方追至5、6名位置，再經過一番追擊後Mir與Rins紛紛超過Miller，在此之後就開始上演兩人激烈內鬥。期間Zarco輪胎抓地力似乎一度衰退，不僅讓出位置，甚至也被Mir超越，當然後方Rins也不會錯過大好機會趁機上升一位，但也因亟欲取得好成績，於賽事倒數後段Rins又再度以摔車收場。由於圈數愈來愈少Mir也加快步調，但最終仍無法順利超越Oliveira以第三名完賽，但後來大會判Oliveira最後一圈操稍微跑出賽道邊界讓出一位，但由於Mir也走同樣路線，因此最終以衝線為準。

目前積分排名分別為Quartararo（105分）、Zarco（81分）、Bagnaia（79分）、Miller（74分）、Mir（65分）。

之後就上演Suzuki內戰戲碼。
之後就上演Suzuki內戰戲碼。
亟欲取得好成績的Rins本站又摔車了。
亟欲取得好成績的Rins本站又摔車了。
Quartararo以獨走順利奪冠。
Quartararo以獨走順利奪冠。
Rossi本站取得第10名成績。
Rossi本站取得第10名成績。
最終由Quartararo、Oliveira與Mir站上頒獎台。
最終由Quartararo、Oliveira與Mir站上頒獎台。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
77.46%22.54%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.74%5.26%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.56%15.44%
2021-06-01-2021-06-03
《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

《火神的眼淚》結局賺熱淚　哪個角色你最滿意？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀