【MotoGP戰報：義大利站】冠軍早早就確定，整場就看Suzuki內戰

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Marquez傷勢似乎完全復原，不僅排位賽未能做出好成績，休息實也不時按摩手臂，因此最後只從第11位出發，而本站干位再度由Quartararo取得竿位，Bagnaia與Zarco則取得二、三名。
正賽起跑Bagnaia以速度優勢超過Quartararo率先取得領先，Oliveira則從後挺進至第三，不過很快的Marquez與Bagnaia就相繼摔車退場，但Quartararo並未因此能夠喘息，回神的Zarco立即就展開攻勢，但此情況並未維持太久，Quartararo以更快的速度逐漸擺脫Zarco追擊，甚至還不斷拉大距離。
此時Suzuki團隊也從後方追至5、6名位置，再經過一番追擊後Mir與Rins紛紛超過Miller，在此之後就開始上演兩人激烈內鬥。期間Zarco輪胎抓地力似乎一度衰退，不僅讓出位置，甚至也被Mir超越，當然後方Rins也不會錯過大好機會趁機上升一位，但也因亟欲取得好成績，於賽事倒數後段Rins又再度以摔車收場。由於圈數愈來愈少Mir也加快步調，但最終仍無法順利超越Oliveira以第三名完賽，但後來大會判Oliveira最後一圈操稍微跑出賽道邊界讓出一位，但由於Mir也走同樣路線，因此最終以衝線為準。
目前積分排名分別為Quartararo（105分）、Zarco（81分）、Bagnaia（79分）、Miller（74分）、Mir（65分）。