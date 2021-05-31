醫護N95口罩不夠用重複戴？陳宗彥重申地方戰備存量達標
國內疫情升溫，醫療量能緊繃，各大醫院也陸續傳出狀況，甚至有發生醫護人員N95口罩重複使用的PO文，讓不少人質疑醫療量能。為此中央流行疫情指揮中心今（31）日上午11:30，由副指揮官陳宗彥召開臨時記者會，他強調所有防疫物資都充足，有達戰備存量的標準，喊話地方衛生單位應要注意，隨時撥補給各大醫院，不希望再看到醫護人員N95口罩重複使用。
記者許家禎／台北報導
2021-05-31 11:59:29｜2021-05-31 12:15:39
陳宗彥指出，目前所有防疫物資狀況都達標準，避免第一線醫療或防疫人員不夠用，所有物資都很充足，讓每個人充分使用。而統計自5月3日至5月27日撥出去的量，包括醫用外科口罩3851萬6600片、Ｎ95口罩235萬4370片、隔離衣141萬6160多件、防護衣21萬9760件，強調地方戰備存量都有達到標準。
陳宗彥指出，地方衛生單位應要關注各大醫院狀況，隨時撥補，讓第一線醫護與防疫人員獲得保障。而指揮中心也會關注地方，如果有物資不足或低於存量，就會立即撥補，地方一定要讓第一線工作夥伴做好保護措施，不希望再看到醫護或防疫人員Ｎ95口罩重複使用。
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