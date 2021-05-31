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醫護N95口罩不夠用重複戴？陳宗彥重申地方戰備存量達標

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議會後進行說明。圖為示意圖，與新聞事件無涉。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥針對全國防疫會議會後進行說明。圖為示意圖，與新聞事件無涉。（圖／記者陳志仁攝，2021.05.20）

記者許家禎／台北報導

2021-05-31 11:59:29｜2021-05-31 12:15:39

國內疫情升溫，醫療量能緊繃，各大醫院也陸續傳出狀況，甚至有發生醫護人員N95口罩重複使用的PO文，讓不少人質疑醫療量能。為此中央流行疫情指揮中心今（31）日上午11:30，由副指揮官陳宗彥召開臨時記者會，他強調所有防疫物資都充足，有達戰備存量的標準，喊話地方衛生單位應要注意，隨時撥補給各大醫院，不希望再看到醫護人員N95口罩重複使用。

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陳宗彥指出，目前所有防疫物資狀況都達標準，避免第一線醫療或防疫人員不夠用，所有物資都很充足，讓每個人充分使用。而統計自5月3日至5月27日撥出去的量，包括醫用外科口罩3851萬6600片、Ｎ95口罩235萬4370片、隔離衣141萬6160多件、防護衣21萬9760件，強調地方戰備存量都有達到標準。

陳宗彥指出，地方衛生單位應要關注各大醫院狀況，隨時撥補，讓第一線醫護與防疫人員獲得保障。而指揮中心也會關注地方，如果有物資不足或低於存量，就會立即撥補，地方一定要讓第一線工作夥伴做好保護措施，不希望再看到醫護或防疫人員Ｎ95口罩重複使用。

▲防疫物資配送地方政府數量。(圖／指揮中心提供)
▲防疫物資配送地方政府數量。(圖／指揮中心提供)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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