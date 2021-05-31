國產疫苗高端股價漲10倍　張其祿：這隻股票真是太厲害了

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高端股價從28.5元漲到380多元，財信傳媒董事長謝金河指出，高端的股價15個月內漲10倍，對此，張其祿表示，「這隻股票真是太厲害了。」他進一步指出，只要有國外採購疫苗的壞消息傳出，就是國產疫苗的好消息，高端的股價就會上漲。
張其祿質疑，這支股票到底好在哪裡?2016年到2020年，高端的EPS從來沒有正過，這5年已經賠掉資本額，公司從沒賺過半錢，但是股價還是大漲。
張其祿認為，高端沒有政府持股，但是卻要用國家收購，萬一國產疫苗解盲失敗呢?有國外疫苗能夠買，但是國人在未來3個月能安心施打嗎?是國人生命安全重要，還是企業套利重要。他表示，民眾黨將組成立法院級疫苗調閱委員會。
民眾黨團總召邱臣遠則表示，「哪有老師在考試前就公佈學生成績」，這非常不恰當，將後續應清查是否有內線交易，並要求說明國產疫苗三期試驗如何進行。
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