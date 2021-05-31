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國產疫苗高端股價漲10倍　張其祿：這隻股票真是太厲害了

▲進口疫苗卡關、國產疫苗高端股價漲10倍，立委張其祿質疑政府阻礙進口疫苗動機是否與股價有關。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)
▲進口疫苗卡關、國產疫苗高端股價漲10倍，立委張其祿質疑政府阻礙進口疫苗動機是否與股價有關。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.31)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-31 12:18:52｜2021-05-31 12:21:31

新冠肺炎疫情蔓延，衛福部疾管署昨（30）日宣布簽約採購500劑國產高端疫苗，但外界質疑政府阻擋外國疫苗進口，且國產疫苗未通過二期臨床實驗就採購，引發炒股陰謀論。台灣民眾黨立委張其祿表示，高端的股價15個月內漲10倍，「這隻股票真是太厲害了。」

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立法院今(31)日進行紓困條例三讀程序，民眾黨立院團團舉行「陳時中說謊道歉  疫苗公開透明」。張其祿表示，從昨日衛福部宣布向高端與聯亞生技各買500萬劑疫苗，但是這兩家公司的疫苗連二期臨床驗證都做不完、做不到，政府就要忙著授權；他質疑，政府為何要千方百計買國產疫苗，不買進口疫苗?

高端股價從28.5元漲到380多元，財信傳媒董事長謝金河指出，高端的股價15個月內漲10倍，對此，張其祿表示，「這隻股票真是太厲害了。」他進一步指出，只要有國外採購疫苗的壞消息傳出，就是國產疫苗的好消息，高端的股價就會上漲。

張其祿質疑，這支股票到底好在哪裡?2016年到2020年，高端的EPS從來沒有正過，這5年已經賠掉資本額，公司從沒賺過半錢，但是股價還是大漲。

張其祿認為，高端沒有政府持股，但是卻要用國家收購，萬一國產疫苗解盲失敗呢?有國外疫苗能夠買，但是國人在未來3個月能安心施打嗎?是國人生命安全重要，還是企業套利重要。他表示，民眾黨將組成立法院級疫苗調閱委員會。

民眾黨團總召邱臣遠則表示，「哪有老師在考試前就公佈學生成績」，這非常不恰當，將後續應清查是否有內線交易，並要求說明國產疫苗三期試驗如何進行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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