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未解盲就買國產疫苗挨轟！陳時中正面回應了

▲大部分的新冠疫苗都有類似的保存規定，其中一項就是低溫環境的限制。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲大部分的新冠疫苗都有類似的保存規定，其中一項就是低溫環境的限制。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/綜合報導

2021-05-31 14:20:51｜2021-05-31 16:35:16

中央流行疫情指揮中心，今（31）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增274例本土確診個案，以及校正回歸73例個案，並且新增15人死亡。

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針對國產疫苗還沒解盲就採購的爭議，對此指揮中心也表示，政府先簽訂保證採購合約，有兩大好處，除了可以依照原先預定的價格採購，並且即時取得疫苗之外，也讓業者有研發動機，相關歐美國家其實也在臨床試驗階段就會預採購，保障可以比較快取得疫苗，也讓他們有足夠資金、動機 加速研發疫苗。

指揮官陳時中也表示，去年有些國家大量投入資金購買疫苗，當時很多人質疑指揮中心為什麼不投入，陳解釋，因為科學證據不完整，所以沒辦法投入，在疫苗廠一期出來後，就開始採買採購，也是預採購，陳時中提到，國外進口疫苗是在去年簽約，也是到今年才進來，採購時間很長，國內也採用一樣態度。

陳時中強調，疫苗是戰略物資，要自己能掌握製造生產能力，去年政府政策就是這樣，希望他們能成功，也希望讓廠商壓力減輕，所以採預採購的方式，讓我們盡快掌握國產疫苗。

▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，外島地區除了連江縣之外，澎湖縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（31）日公布新增274例本土個案，另有73例校正回歸個案，5/15至今累計7176例本土確診、112個死亡案例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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