未解盲就買國產疫苗挨轟！陳時中正面回應了

中央流行疫情指揮中心，今（31）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增274例本土確診個案，以及校正回歸73例個案，並且新增15人死亡。
記者劉雅文/綜合報導
2021-05-31 14:20:51｜2021-05-31 16:35:16
針對國產疫苗還沒解盲就採購的爭議，對此指揮中心也表示，政府先簽訂保證採購合約，有兩大好處，除了可以依照原先預定的價格採購，並且即時取得疫苗之外，也讓業者有研發動機，相關歐美國家其實也在臨床試驗階段就會預採購，保障可以比較快取得疫苗，也讓他們有足夠資金、動機 加速研發疫苗。
指揮官陳時中也表示，去年有些國家大量投入資金購買疫苗，當時很多人質疑指揮中心為什麼不投入，陳解釋，因為科學證據不完整，所以沒辦法投入，在疫苗廠一期出來後，就開始採買採購，也是預採購，陳時中提到，國外進口疫苗是在去年簽約，也是到今年才進來，採購時間很長，國內也採用一樣態度。
陳時中強調，疫苗是戰略物資，要自己能掌握製造生產能力，去年政府政策就是這樣，希望他們能成功，也希望讓廠商壓力減輕，所以採預採購的方式，讓我們盡快掌握國產疫苗。
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