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全國首座多用途疫苗站　侯友宜：單日最多可供3600人採檢

▲新北市長侯友宜今（31）日前往視察位於板橋江子翠重劃區的新北市第一座，也是全國首座的疫苗接種站。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜今（31）日前往視察位於板橋江子翠重劃區的新北市第一座，也是全國首座的疫苗接種站。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-05-31 11:58:45｜2021-05-31 20:13:26

因應未來市民接種疫苗的需要，新北市政府已在板橋江子翠的重劃區，完成新北市第一座、全國首座的疫苗接種站；不過，由於目前疫苗仍須按中央規定的配發及接種順序使用，疫苗站啟用前，將暫時作為採檢站之用。

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▲工務局長詹榮峰說，佔地3.4公頃的新北市第一座疫苗接種站，亦可兼具多目標使用，目前將暫時先擔任採檢站，以協助提高篩檢的量能。（圖／新北市政府工務局提供）
▲工務局長詹榮峰說，佔地3.4公頃的新北市第一座疫苗接種站，亦可兼具多目標使用，目前將暫時先擔任採檢站，以協助提高篩檢的量能。（圖／新北市政府工務局提供）
新北市長侯友宜今（31）日前往視察後表示，板橋江翠疫苗接種暨快篩站的腹地有3.4公頃，且離社區還有一段距離，非常適合疫苗接種及快篩；目前整個工程的進度預計是在6月3日就能開始預約或現場登記，裡面每一個有6個窗口，有3個地方可開到18個窗口。

侯友宜指出，由於目前醫療能量還是相當地吃緊，初期將先開3個採檢窗口，一個窗口可以每天最少做200人，隨後視疫情的發展，可隨時擴充，最大的量能開到18個，預估最多一天可提供3600人進行採檢；此外，新北市先做好準備，未來變成疫苗接種的地方，才可大量的幫市民來接種。

負責設計規劃的工務局長詹榮峰說，自雙北升級第三級警戒後，新北市政府即開始尋找適當的地點，條件包括必須距離醫院不遠，可提供醫護支援且遠離社區、場地空曠等；此外，還要兼具多目標使用，將暫時先擔任採檢站，以協助提高篩檢的量能。

詹榮峰補充，最後選定在板橋江翠北側重劃區內、一處佔地3.4公頃的學校預定地，面積約4000平方公尺作為疫苗站用地；另板橋疫苗站採用貨櫃組合屋的形式建置，不受天候影響且機動性，可再移動遷至其它的地方繼續使用，如有需要，也可進行夜間的接種或採檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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