疫情方興未艾　高雄市議會定期大會繼續順延

國內COVID-19防疫第三級警戒將持續到6月14日，面對國內疫情方興未艾，繼5月17日黨團協商順延大會後，高雄市議會今（31）日再度召開黨團協商會議，決定繼續順延議程，後續議程將待中央流行疫情指揮中心宣布警戒降為二級後，再召開黨團協商決定之。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-31 12:27:29
高雄市議會議會第5次定期大會尚未完成的議程，尚有58位議員的市政總質詢及市府提案、議員提案二三讀等內容，議長曾麗燕及副議長陸淑美繼5月17日黨團協商會議，決定順延第5次定期大會至5月31日，今日已經是最後1天，遂再度召集國民黨團總召童燕珍、民進黨團總召鄭光峰及無黨團結聯盟總召朱信強依同舉行協商會議。
高雄市議會表示，經三黨團協商結果，一致同意第3屆第5次定期大會議程繼續順延至疫情警戒降至二級後，再召開黨團協商會議決定復會日期；議長曾麗燕表示，高雄疫情發展不容小覷，議會除配合市府團隊推動防疫工作，更呼籲市民風雨同舟，團結抗疫，早日遏止疫情，大會議程雖因疫情順延，但議會監督絕不停止。
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