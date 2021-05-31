國民黨團籲由賴清德擔任CDC指揮官 讓陳時中專心防疫
立法院今（31）日加開院會，三讀通過紓困條例修正草案，將紓困預算上修至8,400億，並延長至2022年6月30日；立法院國民黨團在附帶決議中也建請由副總統賴清德擔任中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官，讓衛福部長陳時中專心防疫工作。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-31 12:44:42
立法院國民黨團在紓困條例修正草案附帶決議中提案表示，有鑒於台灣新冠肺炎疫情大爆發，截至5月25日為止，確診人數已達4,917例，往後恐更不樂觀，且死亡人數仍在不斷攀升中，造成人心惶惶，全民受苦。
此時CDC指揮官應提升位階，更有效率整合政府相關部會的執行力，亦需與各縣市首長協調密切合作，以共同抗疫。防疫視同作戰，此種種因應作為，已非區區陳時中可勝任，為讓疫情儘速獲得掌控，使國人重新回歸正常生活，爰此，建請賴清德出任CDC總指揮官一職，以安民心，並可讓陳時中專心防疫工作。
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