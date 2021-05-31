印度疫情緊繃　再傳「河岸拋屍」醫證實：是染疫病歿患者

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球擴散，印度疫情更尤為慘重，當地不僅是醫療系統緊繃，就連火葬場都面臨不足的情況。先前更傳出有大量遺體在恆河裡漂流，但最近又有人目擊家屬將遺體丟入河中，且後來醫院證實死者是新冠肺炎患者，丟棄畫面也在社群網站上曝光，當地政府將對死者家屬提起訴訟。





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根據《新德里電視台》(NDTV）等當地媒體報導，事情發生在北方邦巴爾拉姆普爾區（Balrampur），當時一名駕駛開車經過某處橋樑，看見有2人正在將遺體丟入拉普蒂河（Rapti River）中，其中1人身上穿著防護衣，另外1人沒有穿。駕駛隨即拿出手機，將過程拍下來上傳網路，馬上就引起熱烈討論。





▲印度再傳河岸棄屍事件。（圖／翻攝自YouTube）

經過調查之後，醫院證實這具遺體是新冠肺炎病患，該名死者是在25日住院，28日不幸病逝，根據相關規定，遺體必須交由病患家屬，而影片當中的黑衣男子極為死者家屬，也是他要求醫療人員與他一起丟棄遺體。





對此，巴爾拉姆普爾區首席醫療官表示，當局會針對將遺體拋入河中的行為，對家屬提起訴訟，並且事後將遺體寄還給家屬。





印度近來碰上第二波新冠肺炎疫情，當地醫療系統崩潰，根據衛生和家庭福利部的數據，印度的病例數超過200萬起， 32萬5972人死亡，也連帶摧毀了印度的遺體處理能力，河面漂屍的新聞層出不窮。讓中央政府指示各州加強沿河岸巡邏，嚴厲禁止此類事件再次發生。









