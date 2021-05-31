管控傳統市場採買人流　桃竹同步採身分證尾數單雙分流

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鄭文燦表示，市府將成立專案稽查小組，針對這個戴口罩、不群聚、禁內用這些原則進行稽查，希望公民營的傳統市場也能夠符合防疫安全，特別在疫情期間，民眾仍然有採買的需求，建議以每週一次，一次購足的方式，減少在市場內停留的時間。因此，即日起，桃園公民營傳統市場將依照身分證尾數採單雙分流計畫，身份證尾數為單數者，星期三、星期五、星期天採買;身分證尾數雙數者，星期二、星期四、星期六採買，市府稽察小組會偕同各市場自治會來推動實施，以降低傳統市場減少群聚風險。
至於賣場、超市量販店、百貨公司及購物中心是否也要跟進實施單雙分流或限制購買時間，鄭文燦表示，這些場所原本有實施實聯制、分流管制等防疫政策，他們的動線管制比傳統市場來得好，可由單一出口實施實聯制，因此分流管制的作法與傳統市場會有所不同，將由市府經發局與各賣場協調。
鄭文燦表示，限制購買時間這種方式是可以鼓勵的，因為可讓民眾逗留在賣場時的時間可以縮短，建議最好是每週採買一次比較好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。