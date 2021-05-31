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追上同學徐薇淩腳步 　李旻奪個人第3座次巡賽冠軍

▲高爾夫球女將李旻今日於美次巡Mission飯店和俱樂部錦標賽奪冠。（圖／台灣大提供）
▲高爾夫球女將李旻今日於美次巡Mission飯店和俱樂部錦標賽奪冠。（圖／台灣大提供）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-31 13:36:06｜2021-05-31 14:34:34

台灣高球女將再傳佳績！台灣大體育家族高爾夫球女將李旻今日於美次巡(Symetra Tour) Mission飯店和俱樂部錦標賽(MISSION INN RESORT AND CLUB CHAMPIONSHIP)奪冠，成功拿下生涯中的第3座次巡賽冠軍。台灣大也隨即發出激勵獎金，祝福李旻更上一層樓，打出更好的成績。

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台灣大哥大總經理林之晨在得知李旻奪冠的消息後隨即給予祝賀，並表示「一周之內連續傳來兩位高球女將的捷報，真的很令人高興，特別是在台灣面臨疫情考驗的關鍵時刻，選手優異的成績格外振奮人心，替台灣抗疫工作注入了滿滿的正能量。台灣大哥大感謝徐薇淩與李旻的努力，也會繼續支持國內優秀的體育選手，期望他們都能在世界的舞台為國爭光。」

台灣選手徐薇淩、李旻是高中與大學時的同學，分別於2018年與2019年加入台灣大體育家族，有台灣大高球女將雙姝之稱。繼上周由徐薇淩拿下LPGA純絲錦標賽冠軍後，今日李旻也在美次巡賽中奪冠，也讓球迷更加期待她們未來的表現。

李旻今日在比賽中力退強敵，最終以低於標準桿8桿、總桿數211桿的亮眼成績抱回冠軍，這是她自2014年、2019年後，第三度於美次巡賽封后。

賽後她興奮表示，起初對這場比賽並沒有設定太高的目標，只希望能用放鬆的心情完賽，很開心打出了漂亮的一場球，接下來也會繼續努力朝目標前進，也希望這個好成績，能夠替台灣帶來正面的能量，跟全民一起度過疫情帶來的挑戰。

李旻在2018年的台灣大女子公開賽展現出一桿進洞的優異球技，成為高球界罕見的金氏世界紀錄保持人之一，上周成功擠進LPGA純絲錦標賽決賽，成為三位台灣女將中的其中之一，今日再獲美次巡賽冠軍，表現越來越好。

▲高爾夫球女將李旻今日於美次巡Mission飯店和俱樂部錦標賽奪冠。（圖／台灣大提供）
▲高爾夫球女將李旻今日於美次巡Mission飯店和俱樂部錦標賽奪冠。（圖／台灣大提供）
 

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