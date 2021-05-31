死亡個案校正回歸？背後原因是數字誤植 指揮中心道歉了
中央流行疫情指揮中心，今（31）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增274例本土確診個案，以及校正回歸73例個案，並且新增15人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-31 15:09:33
針對日前指揮中心公佈的死亡個案中，原先死亡人數為11人，後續竟出現校正回歸為10人，對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該死亡個案誤植，為案號中間兩個號碼不小心對調，羅一鈞解釋，過去對於死亡通報，因為個案數少，可以請醫院感控回報區管中心，來做即時統計，但現在為了減輕醫療人員負擔，死亡統計，要透過死亡後司法單位開立死亡統計書。
羅一鈞強調，為了減輕第一線人員額外通報負擔，死亡個案由指揮中心鉤稽後併入，這次烏龍就是因為安置案號有出現數字對調，羅表示：「跟大家致歉」。
另外有媒體問到瑞德西韋的臨床療效，羅一鈞表示，過去瑞德西韋重症使用天數都是五天，但現在照顧時間都比較久，目前要做療效分析還要觀察，因為不是本土大規模追蹤研究，還是要看各醫院，病患接受瑞德西韋後的改善，羅強調，不會現階段去要求醫院把臨床狀況交給我們分析，所以相關療效，還是要靜觀後續醫學中心，是否會針對這個做對照、回溯分析研究，現階段指揮中心就是確保，瑞德西韋供應無虞。
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