有症狀者不能飛離島！松山、小港等本島5航空站設篩檢站

中央流行疫情指揮中心今（31）日宣布，為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站；同時，現場有症狀者不可搭機，若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，因應國內近期持續出現本土COVID-19確診個案，為避免疫情散播及確保航空器防疫安全，指揮中心經評估後，將同意交通部民航局所屬台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港航空站設立篩檢站。旅客搭乘國內航線前往離島時，應於搭機前填寫「健康聲明書」，現場有症狀者不可搭機，且應配合病毒核酸檢測；若為過去14天內有症狀者，須現場配合接受抗原快篩檢驗且為陰性，始得搭機；經抗原快篩檢驗陽性的旅客，將由航空站安排搭乘防疫計乘車送至衛生單位指定防疫旅館或集中檢疫所，並在此地等待PCR檢驗最好結果。

指揮中心提醒，所有篩檢工具皆有偽陰性、偽陽性的可能，檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。