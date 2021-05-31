疫苗接種進度如何？「六都施打率」一圖看　2縣市全打完

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不過，倒數兩名的分別是，配發有1萬8000劑疫苗的新北市，接種5575劑，施打率為31%，其中5月30日因為休假，所以施打人數為0；另一個則是台中市，分配有1萬7500劑疫苗，接種人數為5000人，施打率是28%。林靜儀表示，「不要嘴巴一直吵，疫苗分配下去了還不會好好打」，也提到自己有收到通知，可以在6月3日之前儘速去接種疫苗，所以她已完成二劑疫苗接種。
林靜儀透露，據她所知，台中市政府開始要拼疫苗接種速度了，認為有在進步，但目前雙北、台中的醫師還是有反映，打爆衛生局電話，只會得到「中央疫苗不夠」的回答。這也讓她忍不住說，「第一碗都還沒吃完，好意思說人家上菜不夠你吃」。
林靜儀強調，連地方衛生局可以造冊排序的醫護警消人員疫苗施打都可以搞得一團亂，給你100萬劑也只是放在倉庫吧，這樣更不要期待之後開放民眾施打，會多有效率了，因為疫苗要打進身體（12天後）才有用，放在市政府當符咒沒有用，因此拜託雙北和台中，能不能有比較明確的醫療防疫人員疫苗接種通知或政策，不要讓醫療人員自己拼命打電話。（編輯：許智超）
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