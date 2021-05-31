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疫苗接種進度如何？「六都施打率」一圖看　2縣市全打完

▲林靜儀醫師在臉書分享「六都疫苗施打比較」的圖片，並希望能有更明確的疫苗接種通知。（示意圖／取自pixabay）
▲林靜儀醫師在臉書分享「六都疫苗施打比較」的圖片，並希望能有更明確的疫苗接種通知。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-31 15:00:02｜2021-05-31 15:30:09

疫情指揮中心日前配發41萬劑AZ疫苗給全台各縣市，不過，疫情重災區的新北市配發數量比高雄市少3000劑，結果引來新北市長侯友宜不滿，而指揮中心也解釋，疫苗的分配是與「過去施打率有關」。對此，前立委、醫師林靜儀就秀出「六都疫苗施打率」比較，其中施打率墊底的是台中市與新北市，而台南及高雄則是全數打完。

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醫師林靜儀在臉書分享「六都疫苗施打比較」的圖片，可見截至30日的統計，高雄市配發2萬1000劑疫苗，在3天內全數施打完畢；而台南市配發的1萬3000劑疫苗，也都施打完畢，施打率皆為100%。

不過，倒數兩名的分別是，配發有1萬8000劑疫苗的新北市，接種5575劑，施打率為31%，其中5月30日因為休假，所以施打人數為0；另一個則是台中市，分配有1萬7500劑疫苗，接種人數為5000人，施打率是28%。林靜儀表示，「不要嘴巴一直吵，疫苗分配下去了還不會好好打」，也提到自己有收到通知，可以在6月3日之前儘速去接種疫苗，所以她已完成二劑疫苗接種。

▲新北市與台中市的施打率是六都倒數。（圖／翻攝自《林靜儀》臉書
▲新北市與台中市的施打率是六都倒數。（圖／翻攝自《林靜儀》臉書 ）
林靜儀透露，據她所知，台中市政府開始要拼疫苗接種速度了，認為有在進步，但目前雙北、台中的醫師還是有反映，打爆衛生局電話，只會得到「中央疫苗不夠」的回答。這也讓她忍不住說，「第一碗都還沒吃完，好意思說人家上菜不夠你吃」。

林靜儀強調，連地方衛生局可以造冊排序的醫護警消人員疫苗施打都可以搞得一團亂，給你100萬劑也只是放在倉庫吧，這樣更不要期待之後開放民眾施打，會多有效率了，因為疫苗要打進身體（12天後）才有用，放在市政府當符咒沒有用，因此拜託雙北和台中，能不能有比較明確的醫療防疫人員疫苗接種通知或政策，不要讓醫療人員自己拼命打電話。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報
 

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