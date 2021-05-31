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F-16若搭配空中加油機　國防院：可牽制共軍進出太平洋

▲空軍F-16戰機在美國接受KC-135加油機空中加油訓練。（圖／AIT臉書）
▲空軍F-16戰機在美國接受KC-135加油機空中加油訓練。（圖／AIT臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-31 15:15:22｜2021-05-31 15:19:36

空軍是否應該採購空中加油機爭論已久，國防部智庫「國防安全研究院」指出，空軍現有142架F-16A/B型戰機待全數升級為F-16V後，若能搭配空中加油機延長滯空時間，加大其作戰半徑，對於台灣制空權的掌握應有極大幫助，也可牽制共軍進出太平洋。

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國防院國防戰略與資源所副研究員陳亮智以「空中加油機對台灣空防之戰術與戰略的意義」為題，發布在「國防安全即時評析」指出，做為我國空軍戰機主力的142架F-16A/B Block 20戰機，在未來悉數升級為F-16V戰機後，加上向美國新採購的66架F-16C/D Block 70戰機，目前預計2026年全數交機，若是能搭配空中加油機，則F-16V戰機的滯空時間與作戰半徑都將獲得進一步的延伸，這對我國空軍的作戰戰術來說具有相當大的意義。

文章指出，在台海戰事爆發之際，台灣的主要與重要軍事設施可能遭到共軍飛彈的強力與飽和襲擊，對於緊急升空並進行戰力保存的我國空軍而言，在缺少可供降落、整補的機場使用時，空中加油機的適時支援將可增加戰機的滯空停留時間，並依此滯空停留的時間進行制空權的掌握，如此以延緩解放軍海軍渡海登陸的時程，甚或是在此時集中破壞敵人渡海登陸的能力（能量），同時爭取美軍的可能介入與協同作戰。

陳亮智也指出，以解放軍空軍近一年來對我國西南防空識別區的侵擾而言，空軍嘉義基地距此空域的距離約為333.36公里，其雖遠低於F-16的629公里作戰半徑，然若是應對極為複雜的空中狀況時，為了讓F-16戰機群得以更從容地處理，則空中加油機的存在將有其必要。東沙距離高雄約455公里，若是F-16戰機能搭配空中加油機，則應當亦能強化我國對東沙防衛的能力，而這亦當能投射出對第一島鏈安全防衛的貢獻。

陳亮智表示，台灣也必須注意我國防空識別區的「東南角」，因為此區域是解放軍海軍行經巴士海峽進出西太平洋的重要水域。此區域距離台東志航基地約158公里，若是藉由空中加油機的支援，而能讓F-16戰機掌握巴士海峽與台灣東南空域的制空權，這無異能對解放軍海軍的進出太平洋形成一股強大的牽制力量。

▲空軍嘉義基地升級型F-16V戰機。（圖／記者呂炯昌攝）
▲空軍嘉義基地升級型F-16V戰機。（圖／記者呂炯昌攝）
軍情與航空網站總編輯施孝瑋表示，美國曾於1990年代初期探詢我國政府要不要買KC-135加油機，當年就遭到我國政府拒絕，若要買KC-135就不值得再投資，因為KC-135加油機真的是老了。

KC-135加油機由波音707客機機體修改而成，美軍服役總數量高達380架，生產年份約在1954至1965年間。美軍在1980年代曾為KC-135升級發動機，改進數位化航空電子設備。由於機齡老舊，美國空軍已選定波音生產的KC-46A作為接替機種，但是因為KC-46A交機延遲，KC-135恐怕還要延後幾年才能陸續除役。

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