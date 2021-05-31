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孩童防疫補貼每人發1萬元！6月15起開放兩領取方式

▲教育部今（31）日宣布，6月15日起開放民眾請領國小以下孩童防疫家庭補貼。（示意圖／NOWnes資料照）
▲教育部今（31）日宣布，6月15日起開放民眾請領國小以下孩童防疫家庭補貼。（示意圖／NOWnes資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-31 14:31:15｜2021-05-31 14:35:00

教育部今（31）日宣布，6月15日起開放民眾請領國小以下孩童防疫家庭補貼，孩童監護人可備持孩童的健保卡和自己的提款卡，透過全國繳費網或ATM領取，每名孩童1萬元，預計一共將發出218萬5717份補貼。

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教育部表示，為加速民眾領到這項補助，同時避免在防疫期間造成群聚，目前規畫由中央政府統一作業，將透過民眾生活上習慣及便利使用的全國繳費網或ATM等方式，讓孩童的監護人簡便快速的領取這項補貼。第二階段則規畫與中華郵政合作，在疫情趨緩後，開放民眾憑孩童健保卡，直接到郵局領取現金。

教育部說明，孩童家庭防疫補貼是一項全新的措施，因屬全新的方案且新增補貼對象人數眾多，基於籌劃時間及分流需要之考量，自6月15日起始啟動，讓民眾領取；至於如有實體臨櫃作業需要部分，將於疫情趨緩後提供。相關細緻規劃，會再整體公布。

教育部統計本次補助對象，包含2到6歲學前幼兒96萬人、國小生117萬3872人、國中身障生2萬7022人、高中身障生2萬4147人、五專前三年身障生676人。

▲紓困4.0將上路，各類補助一覽表。（圖／NOWnews製）
▲紓困4.0將上路，各類補助一覽表。（圖／NOWnews製）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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