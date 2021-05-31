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企業、民間引進疫苗　蘇貞昌：由疾管署快速審核來源

▲行政院長蘇貞昌31日召開疫情會議，蘇貞昌裁示，近期民間、企業引進的疫苗，請指揮中心評估以公開透明方式，並由疾管署以最快速度審核疫苗來源。（圖/行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌31日召開疫情會議，蘇貞昌裁示，近期民間、企業引進的疫苗，請指揮中心評估以公開透明方式，並由疾管署以最快速度審核疫苗來源。（圖/行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-31 15:51:53

行政院院長蘇貞昌今（31）日再度召開疫情會議；會議中蘇貞昌裁示，針對企業及民間團體申請引進國外疫苗建立服務窗口，並請指揮中心評估以公開透明方式，公布各方的申請進度，且由疾管署以最快速度審核疫苗來源。

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行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌今天邀集各部會召開疫情會議，盤整在目前疫情發展的狀況下，積極擴增防疫量能所須的部會協調作為，要求加速、加大相關防疫措施，並討論即時整合防疫物資及資源，與有效調度醫護人力等議題。

羅秉成指出，蘇貞昌在聽取疫苗接種作業的規劃報告後表示，未來進口疫苗持續增加及國產疫苗上路後，施打順位、程序、場所及相關配套措施，都必須預做妥適規劃。此外，考量民眾的便利性、避免群聚風險，蘇貞昌也請政務委員唐鳳加速完成「疫苗接種預約平台」的系統設計與測試，以供普及使用。

另外，近期有許多企業及民間團體引進國外疫苗的建議及申請，蘇貞昌表示，非常感謝各方的善意，並指示應建立服務窗口，企業部分統由經濟部長王美花負責，民間團體部分統由內政部次長陳宗彥負責，分別受理企業及民間團體的請求，提供相關諮詢、中介協助及服務。同時請指揮中心評估以公開透明方式，公布各方的申請進度，公開相關資訊使國人瞭解，後續再由疾管署，以最快速度審核疫苗來源，疫苗進口後也由食藥署儘快檢驗。

蘇貞昌強調，因為疫苗要打在國人身上，政府一定要確保安全性和有效性，用最嚴謹的態度，經過專業和科學上的判斷，確保國民安全和健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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