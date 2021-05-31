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彰基捐可移動式戶外正壓採檢站　東港快篩站6月1日啟用

▲屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.31）
▲屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.31）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-31 18:30:00

屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，今（31日）首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭設置社區採檢站，預計6月1日啟動。縣長潘孟安表示，屏東縣東港鎮近日因親友群聚感染已有3名確診個案，為了找出潛藏感染源，儘早阻斷社區傳染鏈，呼籲符合資格的民眾盡快來篩檢。

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▲屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不需穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不需穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.31）
潘孟安指出，在東港設置篩檢站主要是因近日有群聚感染病例，需要擴大篩檢，感謝彰基及時捐贈活動式戶外採檢站，短短二天內就設置完成，並感謝屏東縣醫師公會理事長江俊逸、護理師護士公會理事長賈佩芳號召熱血醫事同仁進駐，協助篩檢站運作。

此次篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間，且每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮。

院長陳穆寬表示，屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），讓採檢的醫護不需穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。而且這座採檢站具有活動性，屏東有33個鄉鎮市，未來若其他地區需設採檢站，移動方便。

▲篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間。（圖／屏東縣政府提供,
▲篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.31）
東港社區採檢站停放在東港大鵬灣濱海公園碼頭(小巨蛋)，每日接受網路、電話預約及現場掛號，可服務200名鄉親，自6月1日至6月4日每天上午8點30至11點30分與下午13時至16時，進行社區採檢工作。

社區篩檢站的優先篩檢對象為：一、東港南平里、東隆里里民。二、曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民。三、若有上呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮居民均可前來進行篩檢。

預約方式：第一：現場取號，每班50個名額(上午08：30及下午13:00發號碼牌) 。第二：網路預約，每班20個名額。第三：電話預約，每班為30個名額，專線是08-8325310，額滿為止。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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